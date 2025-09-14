X(旧Twitter)やGrokのxAIがデータアノテーションチームから500人を解雇との報道
2025年9月12日(金)、イーロン・マスク氏のAIスタートアップであるxAIが、データアノテーションチームのメンバー500人を解雇予定であることが報じられました。
AI開発において、AIをトレーニングするために利用するデータは非常に重要です。このデータにラベルを付けたり、注釈(詳細な説明)を付けたりする作業がデータアノテーションです。記事作成時点ですでにインターネット上では大量のトレーニングデータが共有されていますが、AIの普及によりすでに多くのデータをトレーニングに利用しているため、未トレーニングのデータを収集するためAI企業は独自にトレーニングデータを収集するなどしています。
Business Insiderが独自に入手したというxAIの社内メッセージによると、xAIはこのデータアノテーションを担当する従業員を500人も解雇する予定だそうです。xAIの社内メッセージには、「一般的なAIチューターの役割への重点を縮小しながら、専門AIチューターの拡大と優先順位付けを加速すること」「この重点転換の一環として、一般AIチューターのポジションの大半は不要となり、xAIでの雇用は終了します」と記されていた模様。つまり、xAIは一般的なAIチューターを減らし、特定の分野に特化したAIチューターを増加させる方針であるというわけです。
Business Insiderによると、この人員削減によりxAIのチャットボットであるGrokのトレーニングに使用するデータのラベル付けおよび注釈付けを行うデータアノテーションチーム(1500人)のうち、3分の1相当の500人が解雇されることになります。
なお、2025年8月にはマスク氏と共同でxAIを創業したエンジニアリングチームのリーダーであるイゴール・バブシュキン氏が同社を去りました。
テクノロジーメディアのTechCrunchがxAIにデータアノテーションチームの人員削減について問い合わせたところ、xAIは「専門的なAIチューターの規模を直ちに10倍に増強する」というポストを引用、単なるデータアノテーションチームの人員削減ではないことを強調しました。
Specialist AI tutors at xAI are adding huge value. We will immediately surge our Specialist AI tutor team by 10x!— xAI (@xai) September 13, 2025
We are hiring across domains like STEM, finance, medicine, safety, and many more. Come join us to help build truth-seeking AGI!https://t.co/htpc2RijLG
これに加えて、xAIは「xAIはSTEM(科学・技術・工学・数学)、金融、医療、セキュリティなどさまざまな分野で採用を行っています」と述べ、同社では積極的な採用を続けていることをアピールしています。
