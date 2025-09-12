2025年09月12日 22時48分 ゲーム

あのバーチャルボーイがプレイできる「バーチャルボーイ Nintendo Classics」が2026年2月17日に登場、遊ぶために必要な専用ハードも発売



Nintendo Switch Online＋追加パックの加入者が遊べるコンテンツに、任天堂のバーチャルボーイを遊べる「バーチャルボーイ Nintendo Classics」が2026年2月17日に登場すると発表されました。Nintendo Switch 2あるいはNintendo Switch本体を装着することで実機でのプレイを再現できる専用ハードも発売されます。



Nintendo Direct 2025.9.12 - YouTube









Nintendo Switch Online＋追加パックの加入者向けのお知らせ





赤いゴーグル状の筐体が特徴のゲームハードが映し出されました。





1995年に任天堂から発売された3Dゲーム機「バーチャルボーイ」がNintendo Classicsに登場。





赤色LEDを使って表現される3D表現が特徴。





当時はこのゴーグル状の筐体に直接顔をつけて、のぞきこむようにプレイしていました。





バーチャルボーイ Nintendo Classicsが登場するにあたって、なんとNintendo Switch 2またはNintendo Switchの本体を差し込むことで、実機でのプレイを再現できるハードウェアも発売されることが発表されました。





マリオテニス





ギャラクティック・ピンボール





テレロボクサー





15タイトルが配信予定となっています。





バーチャルボーイ Nintendo Classicsは2026年2月17日(火)に配信されます。





「バーチャルボーイ」を遊ぶために必要な専用ハードはマイニンテンドーストアで2025年9月9日から予約開始。実機を忠実に再現したモデルのほか、簡単に遊べるペーパーモデルも用意されるとのことです。





なお、実際にプレイするとこんな感じの見た目になります。

