あのバーチャルボーイがプレイできる「バーチャルボーイ Nintendo Classics」が2026年2月17日に登場、遊ぶために必要な専用ハードも発売
Nintendo Switch Online＋追加パックの加入者が遊べるコンテンツに、任天堂のバーチャルボーイを遊べる「バーチャルボーイ Nintendo Classics」が2026年2月17日に登場すると発表されました。Nintendo Switch 2あるいはNintendo Switch本体を装着することで実機でのプレイを再現できる専用ハードも発売されます。
Nintendo Direct 2025.9.12 - YouTube
「Nintendo Switch Online ＋ 追加パック」に「バーチャルボーイ」が登場。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) September 12, 2025
『バーチャルボーイ Nintendo Classics』は、2026年2月17日（火）配信。
「バーチャルボーイ」を遊ぶために必要な専用ハードも発売。#NintendoDirectJP
Nintendo Switch Online＋追加パックの加入者向けのお知らせ
赤いゴーグル状の筐体が特徴のゲームハードが映し出されました。
1995年に任天堂から発売された3Dゲーム機「バーチャルボーイ」がNintendo Classicsに登場。
赤色LEDを使って表現される3D表現が特徴。
当時はこのゴーグル状の筐体に直接顔をつけて、のぞきこむようにプレイしていました。
バーチャルボーイ Nintendo Classicsが登場するにあたって、なんとNintendo Switch 2またはNintendo Switchの本体を差し込むことで、実機でのプレイを再現できるハードウェアも発売されることが発表されました。
マリオテニス
ギャラクティック・ピンボール
テレロボクサー
15タイトルが配信予定となっています。
バーチャルボーイ Nintendo Classicsは2026年2月17日(火)に配信されます。
「バーチャルボーイ」を遊ぶために必要な専用ハードはマイニンテンドーストアで2025年9月9日から予約開始。実機を忠実に再現したモデルのほか、簡単に遊べるペーパーモデルも用意されるとのことです。
なお、実際にプレイするとこんな感じの見た目になります。
