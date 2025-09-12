2025年09月12日 23時03分 ゲーム

ドラクエVIIのリメイク版「ドラゴンクエスト VII リイマジンド」がNintendo Switch 2／Nintendo Switchで2026年2月5日に発売



2000年に発売された「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」のリメイク版となる「ドラゴンクエスト VII リイマジンド」が、Nintendo Switch 2／Nintendo Switchで2026年2月5日に発売されることが発表されました。



Nintendo Direct 2025.9.12 - YouTube





ドラゴンクエストVII Reimagined [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





「ドラクエVII」の主人公





リメイクということで、仲間たちもすべてなめらかな3DCGアニメーションに。





フィールドも非常に美麗で、光の表現も高解像度機ならでは。





戦闘シーンも一新されています。





ドラゴンクエスト VII リイマジンド





2026年2月5日(木)発売です。





そして、発売予定タイトルのラインナップ。ポッピュコムは2025年冬配信予定です。



ポッピュコム [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





流星のロックマンのシリーズ7作品を1つにまとめた「流星のロックマン パーフェクトコレクション」は2026年発売。



流星のロックマン パーフェクトコレクション [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





オーストラリアの大地を自由に開拓する「ディンカム」はダウンロード版が2025年11月6日に配信予定。



Dinkum(ディンカム) [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





その他、もうすぐ発売のタイトルラインナップは以下のムービーを見るとわかります。



もうすぐ発売! ソフトラインナップ [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





「トモダチコレクション わくわく生活」は2026年春発売予定です。



トモダチコレクション わくわく生活 [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





ローグライク系アクションゲーム「HADES II」のNintendo Switch 2版は、2025年9月26日にダウンロード版が配信され、2025年11月20日にパッケージ版が発売されます。Nintendo Switch版を持っている人は、Nintendo Switch 2版にアップデートできます。



Hades II Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





他にも、さまざまなタイトルでNintendo Switch 2版がリリースされます。



いろんなSwitch 2 Edition をご紹介 [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





2025年11月20日発売予定の「カービィのエアライダー」の新情報が公開されました。



カービィのエアライダー [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





カービィ＆ワープスターとバンダナワドルディ＆ウィングスターのamiiboが発売されます。





amiiboで読み込ませると、ゲームをプレイして育てていくことが可能。





さらにamiiboは乗せ替えることも可能。





amiiboの発売日はゲームと同じ、2025年11月20日。





また、桜井政博氏による「カービィのエアライダーDirect」のPart2が放送決定したとのこと。





「オバケイドロ2」は2025年10月9日から配信予定。パッケージ版は2025年12月18日に発売されます。



オバケイドロ２ [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





ゲームやお店を追加した「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」の無料アップデートは、2025年9月13日から配信開始。Switch版にも無料アップデートが配信されます。



たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube





「ゼルダ無双 封印戦記」は2025年11月6日発売予定。おすそわけ通信にも対応しているとのこと。



ゼルダ無双 封印戦記 [Nintendo Direct 2025.9.12] - YouTube

