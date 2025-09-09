2025年09月09日 14時13分 ゲーム

任天堂が改造Nintendo Switchの販売業者から約3億円の賠償金を獲得、任天堂のシステムをリバースエンジニアリングしたり関連資料にリンクしたりすることを永久に禁止



任天堂は、同社のゲーム機を改造して販売する「Modded Hardware」の運営者であるライアン・マイケル・デイリー氏に対し、200万ドル(約2億9500万円)の賠償金支払い命令および、包括的な差し止め命令を勝ち取りました。デイリー氏は弁護士をつけずに自ら弁護を行い、最終的に判決に同意しています。



Nintendo secures $2 million settlement against Switch modder — Modded Hardware creator agreed to stop selling backup devices, but continued to, prompting lawsuit | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/video-games/nintendo-secures-settlement-against-switch-modder-who-represented-himself-in-court





任天堂は改造Nintendo Switchや、インターネット上で不正に配布されている海賊版ゲームをNintendo SwitchでプレイできるようになるツールであるMIG SwitchやMIG Dumperの販売元であるModded Hardwareの運営者であるデイリー氏に対し、2024年3月に「無許可でのデバイス販売を止めるよう」求めました。当初、デイリー氏は販売停止に同意していたものの、これを撤回したため、任天堂は同氏を相手に訴訟を起こしました。なお、デイリー氏は弁護士をつけず、自ら弁護を行っていました。



MIG Dumperは合法的に所有されているゲームのバックアップツールとして宣伝されてきましたが、任天堂の訴状および和解判決では、このハードウェアは「著作権侵害を可能にするデバイス」として位置付けられています。訴状によると、デイリー氏の販売してきたツールは「任天堂の技術的保護手段を回避し、任天堂の著作権を侵害すること以外に、商業的に重要な目的や用途はなかった」と位置づけられています。





2025年9月5日、任天堂とデイリー氏の訴訟を担当していたワシントン州西部地区連邦地方裁判所で、デイリー氏は200万ドルの賠償金の支払いおよび任天堂のゲーム機をリバースエンジニアリングしたり、関連資料にリンクしたりすることを永久に禁止する判決に同意しました。これにより、1年間にわたって続いてきた法廷闘争がついに終結しています。デイリー氏はNintendo Switchのセキュリティシステムを回避し、海賊版や不正なゲームバックアップを可能にする改造チップやツールを販売したことで、著作権法およびデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の迂回行為防止規定に違反したことを認めました。



任天堂は約3億円の賠償金を勝ち取ったわけですが、今回の判決は任天堂側から見ても厳しいものであるとテクノロジーメディアのTom's Hardwareは指摘。賠償金の支払いに加えて、裁判所はデイリー氏に対して「MIG SwitchやMIG Dumperを含むNintendo Switchの保護機能を無効にする機器の販売及び所有を禁じる恒久的な差し止め命令」も下しています。



また、任天堂はデイリー氏が運営していたウェブサイトのModded Hardwareを接収する権利も得ているものの、改造ツールの開発・配布に使用されていた在庫やハードウェアの残額をデイリー氏に引き渡すことを命じられました。





今回の差し止め命令は、デイリー氏に対して「任天堂システムのリバースエンジニアリング」「チュートリアルのホスティング」「技術保護施策の回避方法を資料にリンクすること」も禁じています。加えて、All Writs Actを発動し、ウェブホストやレジストラを含む第三者に対し、デイリー氏の永久閉鎖に協力するよう強制しました。



任天堂が改造業者を相手に訴訟を起こすのは今回が初めてではありません。2021年にはNintendo Switchの改造チップを配布した罪で、Team-Xecuterのハッカーであるゲイリー・バウザー氏を訴え、数億円規模の賠償金支払い命令を勝ち取っています。



刑務所から釈放された「クッパ」は任天堂に13億円超を支払わなければならない - GIGAZINE

