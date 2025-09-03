2025年09月03日 22時00分 試食

濃厚で深みのある抹茶感がありつつデザートらしいドリンクに仕上がったスタバのチルドカップ「京都抹茶ラテ」を飲んでみた



スターバックスのチルドカップシリーズに、2025年9月2日(火)から復刻フレーバーの「京都抹茶ラテ」が登場しました。2008年発売の「京都抹茶ラテ」のおいしさをそのままに抹茶の配合量を増やし、より濃厚な深みがある味わいに進化したとのことで、どんな抹茶ラテになっているのか実際に飲んで確かめてみました。



京都抹茶ラテ｜スターバックス® チルドカップ

https://enjoystarbuckschilled.jp/kyotomatchalatte.html







チルドカップ「京都抹茶ラテ」のパッケージは、抹茶を連想させる明るい薄緑色が基調となっています。





スターバックスのロゴの周囲には五重塔や日本庭園など、京都っぽいモチーフがちりばめられています。





原材料は生乳・乳製品・砂糖・抹茶(京都抹茶20％)。





カロリーは1本200mlあたり181kcalです。





通常は、付属のストローをビニールのフタに挿して飲みます。





今回は中身が見たかったため、フタを開けてグラスに注いでみました。液体は抹茶ラテらしい乳白色がかった薄緑色。





実際に飲んでみたところ、抹茶の豊かな香りが口の中に広がり、それをミルキーな甘みが包み込んでいます。抹茶らしいキリッとした渋みもしっかり感じつつ、全体としてはデザートのようなドリンクに仕上がっているという印象。単なる「抹茶風味」というレベルを超えた抹茶感があり、高級な抹茶アイスを連想するような味わいとなっていました。





スターバックスのチルドカップ「京都抹茶ラテ」は2025年9月2日(火)から、全国のコンビニエンスストアや一部のスーパーマーケットで購入可能。希望小売価格は税込237円となっています。

