濃厚で深みのある抹茶感がありつつデザートらしいドリンクに仕上がったスタバのチルドカップ「京都抹茶ラテ」を飲んでみた
スターバックスのチルドカップシリーズに、2025年9月2日(火)から復刻フレーバーの「京都抹茶ラテ」が登場しました。2008年発売の「京都抹茶ラテ」のおいしさをそのままに抹茶の配合量を増やし、より濃厚な深みがある味わいに進化したとのことで、どんな抹茶ラテになっているのか実際に飲んで確かめてみました。
京都抹茶ラテ｜スターバックス® チルドカップ
https://enjoystarbuckschilled.jp/kyotomatchalatte.html
#スターバックスチルドカップ20周年 記念✨— スターバックス CPG 公式 (@starbucks_j_cpg) September 2, 2025
復刻商品『#京都抹茶ラテ』が本日(9/2)より新発売💚
ミルクのまろやかな味わいは2008年発売当時のままに、抹茶の配合量を増やし、より深みのある濃厚な味わいに仕上げました。
20年間大切にしてきた、スターバックスのこだわりをぜひお楽しみください😌
チルドカップ「京都抹茶ラテ」のパッケージは、抹茶を連想させる明るい薄緑色が基調となっています。
スターバックスのロゴの周囲には五重塔や日本庭園など、京都っぽいモチーフがちりばめられています。
原材料は生乳・乳製品・砂糖・抹茶(京都抹茶20％)。
カロリーは1本200mlあたり181kcalです。
通常は、付属のストローをビニールのフタに挿して飲みます。
今回は中身が見たかったため、フタを開けてグラスに注いでみました。液体は抹茶ラテらしい乳白色がかった薄緑色。
実際に飲んでみたところ、抹茶の豊かな香りが口の中に広がり、それをミルキーな甘みが包み込んでいます。抹茶らしいキリッとした渋みもしっかり感じつつ、全体としてはデザートのようなドリンクに仕上がっているという印象。単なる「抹茶風味」というレベルを超えた抹茶感があり、高級な抹茶アイスを連想するような味わいとなっていました。
スターバックスのチルドカップ「京都抹茶ラテ」は2025年9月2日(火)から、全国のコンビニエンスストアや一部のスーパーマーケットで購入可能。希望小売価格は税込237円となっています。
