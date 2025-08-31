2025年08月31日 21時45分 ネットサービス

TikTokがライブ配信機能をインドネシアで一時停止、抗議活動による暴力行為増加のため



TikTokがライブ配信機能を今後数日間、インドネシアで一時停止する方針を明らかにしました。措置は、インドネシアで広がる反政府抗議デモの激化を受けてのものです。



インドネシアでは議員に対する高額な手当に対する抗議をきっかけにデモが発生。デモの最中にバイクタクシーの運転手が警察車両にひかれて死亡する事故が発生したことで、警察への反発も高まり、公共施設への放火が行われるなど、抗議活動が激化しています。



Several dead as Indonesian protesters set fire to government building | REUTERS - YouTube





インドネシアで抗議デモ激化 警察車両にひかれ男性死亡受け(2025年8月30日) - YouTube





インドネシアで反政府デモ激化 地方議会庁舎“放火”などで5人死亡 日本大使館「不要不急の外出控えて」 大統領は中国訪問を取りやめ｜TBS NEWS DIG - YouTube





こうした状況を受けて、TikTokはインドネシアでライブ配信機能を数日間、一時停止する方針を明らかにしました。





TikTokはライブ配信の停止について、「インドネシアで抗議活動における暴力行為が増加していることを踏まえ、我々はTikTokを安全で市民的な空間に保つため、追加の安全対策を講じています」と説明しています。



インドネシアは世界的にTikTokユーザーが多い国の1つで、1億人以上のユーザーを抱えています。



TikTokによるライブ配信機能の一時停止は、インドネシアのアンガ・ラカ・プラボウォ通信情報副大臣がMetaやTikTokを召喚する計画を明らかにしたあとに発表されたものですが、通信情報省デジタル空間監督局のアレクサンダー・サバール局長は「ライブ配信機能の停止はTikTok側が始めたもので、通信情報省はそのような命令は出していない」と述べました。



しかし、偽情報対策に取り組むワーキンググループのダマール・ジュニアルト氏は政府による要請があったのではないかと疑いをかけており、「これは検閲です。この種の検閲は、確実に民主主義を妨げるものです」と、現地メディア・TEMPOに語っています。



なお、抗議デモでは2025年8月31日までに5人が死亡し、数十人がケガをしています。

