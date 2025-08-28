2025年08月28日 15時50分 メモ

授業中のスマートフォン使用を禁止する法案が韓国の国会を通過



韓国の国会で、「小中高生が授業中にスマートフォン(携帯電話)を使用すること」を禁止する法案が、賛成多数で可決されました。これまでも、授業中のスマホ使用は禁止されていましたが、強制力の弱い行政通知だったため、あまり守られていなかったとのこと。今回の法案は初等中等教育法を改正するもので、2026年3月の第1学期から適用されることになります。



韓国大手紙・朝鮮日報によると、韓国では10代のスマートフォン依存が深刻な状態にあり、学力低下や精神衛生上の問題を引き起こしているとのこと。対策として、2023年9月に教育省は「授業中のスマートフォン使用の禁止」を含む生活指導通知を発表しましたが、行政通知では強制力が弱く、多くの学校で有効な禁止措置が取れていなかったそうです。





今回のスマートフォン禁止は、初等中等教育法改正案に盛り込まれたもので、破っても処罰規定はありませんが、学校によって注意や指導を行うとのこと。



また、法改正によって学校の校長や教師は、授業中以外でも学習する権利を保護し、教育活動を確保するために、必要に応じてスマートフォンの使用・所持を制限することが可能になります。



なお、未成年をスマートフォン依存から守ることを目的とした試みとしては、16歳未満のSNS利用を禁止するオーストラリアの2024年オンライン安全性改正法案が知られています。



カリフォルニア州でも2024年9月、学校でのスマートフォン使用を制限する法案にギャビン・ニューサム知事が署名。



2025年8月1日にはテキサス州のグレッグ・アボット知事が、授業中のスマートフォンやスマートウォッチの利用禁止を義務付ける法案に署名を行っています。



