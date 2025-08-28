2025年08月28日 22時00分 試食

弁当まるごと片手サイズにおさまる未来的フード「ワンハンドBENTO」を大阪・関西万博で食べてきた、500円で買いやすい「海苔弁」＆味噌だれが秀逸な「なす味噌」



大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンでは「ミライの食と文化」が展示されており、実際に「ミライの食」を味わうこともできます。ほっかほっか亭のブースでは弁当の主食やおかずが片手で持てるサイズに収まった「ワンハンドBENTO」を食べることが可能。万博メシはちょっと価格の高めなイメージありますが、「ワンハンドBENTO 海苔弁」は税込500円という比較的リーズナブルな価格で食べられるとのこと。さらに、2025年9月1日には新味も登場するとのことで、一足先に食べさせてもらいました。



ほっかほっか亭×EXPO2025｜未来の食体験

https://www.hokkahokka-tei.jp/expo2025



大阪ヘルスケアパビリオンは東ゲートから入場してすぐ右側、大屋根リングの外側に位置しています。公式マップだと「E02」の通し番号が割り当てられています。





これが大阪ヘルスケアパビリオンです。





メイン展示の入口とは別にフード・物販エリア用の入口も用意されています。大阪ヘルスケアパビリオンの展示を見るには予約が必要ですが、フード・物販エリアは予約なしですぐ入れます。





フード・物販エリアの入口は2カ所用意されていました。





内部はこんな感じ。





そして、これがほっかほっか亭のブースです。





メインの商品は弁当を片手で持てる形状にまとめた「ワンハンドBENTO」です。万博のご飯には価格が高めなイメージがありますが、ワンハンドBENTOの「海苔弁」は税込500円で買えます。





「ちょっとええやつ」として「穴子(税込1500円)」や「和牛(税込1700円)」もあります。このうち穴子は8月末までの提供で、9月1日からは新商品として「なす味噌(税込890円)」が加わります。





今回は海苔弁となす味噌を食べます。プラス600円で揚げ物をセットにできるので、なす味噌は揚げ物セットにしました。





大阪ヘルスケアパビリオンの館内に飲食スペースは用意されておらず、屋外に出て食べる必要があります。今回は大阪ヘルスケアパビリオンと大屋根リングの間に設けられていたパラソル付きの座席で食べることにしました。





これがワンハンドBENTOの海苔弁となす味噌(揚げ物セット)です。





海苔弁はこんな感じ。おにぎらずの豪華版といった感じで、海苔とご飯と具材が積み重なっています。ご飯とご飯の間に玉子焼きやちくわの磯辺揚げが挟まり、上部には白身魚のフライがのっています。





おかかも挟まっていました。





こんな感じに手でわしづかみにして食べます。味は海苔弁当そのままで、ご飯の柔らかい食感と揚げ物のサクサク食感のコントラストがいい感じ。1食分としては少なめな印象で、「会場内で色んな食べ物を食べたいから、昼ご飯は少なめにしたい」というときにちょうどいいボリュームです。





なす味噌も食べてみます。





ご飯の間に茄子が挟まり、上には焼きれんこんがのっています。





中には味噌だれがたっぷり入っています。味噌だれは「麦味噌」「米味噌」「大豆ミート」などをブレンドしたものとのこと。





食べてみると、味噌だれの甘辛い味付けとトロトロの茄子の相性が抜群で、ご飯にめちゃくちゃ合います。焼きレンコンのシャキシャキ食感もいいアクセントになっていて、飽きのこない仕上がりでした。





揚げ物はハッシュドポテトとから揚げ2個が付いてきました。から揚げには料理研究家のリュウジ氏が監修した特製スパイスを使っているそうで、冷めてもおいしい濃い目の味付けが特徴的でした。





