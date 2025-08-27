2025年08月27日 14時00分 メモ

Appleが銀行に「AI分野では小規模な取引に注力する戦略を継続」と伝達か、社内ではPerplexityやMistral AIの買収に前向きな意見も



Appleが銀行関係者に対して、「AI分野では小規模な取引に注力する戦略を継続する」という内容の説明を行っていることが、ニュースサイト・The Informationによって報じられました。これは、2025年第3四半期(4月～6月)の決算発表でティム・クックCEOが表明した「AIへの投資を大幅に拡大する」という方針とは一致しないのではないかと指摘されています。



2025年第3四半期決算発表で、Appleの売上高は前年同期比10％増となり、iPhoneの通算出荷台数が30億台に到達しました。



クックCEOはAIを「私たちの人生における最も奥深いテクノロジーの1つ」と表現し、これまで以上に投資を増やす方針を明らかにしたほか、「ロードマップを加速させるM&A(企業合併・買収)には前向きです」と語りました。



しかし、The Informationによると、Appleは銀行関係者に対して、AI分野では「小規模な取引」に注力する旨の説明を行っているとのこと。





Apple社内がAIに対する戦略で一枚岩ではないのははっきりとしていて、ソフトウェア事業担当のクレイグ・フェデリギ氏らは「Appleは独自のAIを開発できる」と考えていて、AI企業を買収することには消極的だとのこと。一方で、AI企業の買収に積極的なのが、サービス担当ヴァイスプレジデントのエディ・キュー氏です。



キュー氏は2025年5月に、SafariにPerplexity AIを統合する協議を行ったことを明らかにしているほか、2025年6月には、M&A責任者のエイドリアン・ペリカ氏らとPerplexityの買収について協議を行ったことがわかっています。



Perplexityのほかに、チャットボット「Le Chat」や音声認識オープンモデルの「Voxtral」などを展開しているフランスのAI企業・Mistral AIも買収対象として名前が挙がっているとのこと。



ちなみにキュー氏はAI分野以外でも積極的に企業買収を主張する人物で、過去にはNetflixやテスラを買収したいと主張したことがありますが、いずれの案もティム・クックCEOによって却下されています。

