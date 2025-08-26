イーロン・マスクがAppleとOpenAIを提訴、「App StoreランキングでGrokなどの順位を不当に下げている」と損害を主張
「AppleはApp Storeのランキングを操作してXやGrokがランキングのトップにならないようにしている」と述べて、AppleやOpenAIに対して訴訟を起こすと主張していたイーロン・マスク氏が、実際に訴えを起こしました。
Elon Musk's xAI sues Apple and OpenAI over AI competition, App Store rankings | Reuters
https://www.reuters.com/legal/litigation/elon-musks-xai-sues-apple-openai-over-ai-competition-app-store-rankings-2025-08-25/
Musk sues OpenAI and Apple over anticompetitive conduct | AP News
https://apnews.com/article/elon-musk-apple-openai-chatgpt-8cc360bd419894ad8c6bfdd79eb5693f
Musk’s xAI sues Apple, OpenAI alleging scheme that harmed X, Grok
https://www.cnbc.com/2025/08/25/musk-lawsuit-apple-openai-monopoly.html
マスク氏の保有するAI企業・xAIは2025年7月に「Grok 4」をリリース。2025年8月からは無料ユーザーも使えるようにしたことで人気アプリランキングを駆け上がりました。
Grok 4が無料ユーザーにも開放＆数百ページの長大PDFファイルを読み込み可能に - GIGAZINE
しかし、App StoreのランキングではOpenAIのChatGPTを抜くことができず、マスク氏は「OpenAI以外が1位になれないよう、Appleがランキングを不正操作している」と主張。「法的措置を執る」と述べていました。
イーロン・マスクが「AppleはGrokやXがApp Storeのランキングでトップにならないよう操作している」と主張し訴訟をチラつかせる、OpenAIのサム・アルトマンCEOが反論＆Appleも公式声明を発表＆Grokもマスク氏劣勢を主張 - GIGAZINE
訴訟はxAIとXがAppleとOpenAIを訴える形で提起されていて、xAI側は「AppleとOpenAIが市場を独占し、XやxAIのようなイノベーターが競争するのを阻止するため市場を支配している」と、独占禁止法違反を主張しています。
なお、マスク氏が法的措置を主張した際、Appleは「App Storeは公平で偏見のないよう設計されている」旨の反論を発表しましたが、訴訟の提起にあたってはコメントしていません。
OpenAIの広報担当者は「今回の提訴は、マスク氏の継続的な嫌がらせのパターンと一致しています」と反応しています。
