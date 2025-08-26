2025年8月26日のヘッドラインニュース
2025年9月4日(木)から配信されるアニメ『ポケモンコンシェルジュ』新エピソードの場面写真が公開されました。本作はポケモンたちがお客様として訪れる南の島のポケモンリゾートを舞台に、新米コンシェルジュのハルと相棒のコダックが、ポケモンたちと触れあいながら成長していく物語。
Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」新エピソードに登場するポケモンたちの場面写真解禁 - About Netflix
https://about.netflix.com/ja/news/pokemon-concierge-new-episodes-stills
新エピソード配信に合わせて位置情報ゲームアプリ『ポケモンGO』でコラボイベントの開催が予定されています。
「ポケモンコンシェルジュ」セレブレーションイベントの期間中は『Pokémon GO』でリラックスしましょう！
https://pokemongo.com/post/pokemon-concierge-2025
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
メッセージアプリ「Telegram」が「匿名性が高い」アプリと扱われているのはイメージで実際には全然そんなことはない - GIGAZINE
桔梗信玄餅がのったソフトクリーム「桔梗信玄ソフト＋」を桔梗信玄餅工場テーマパークで食べてきた - GIGAZINE
レイトレとDLSSに対応したベンチマークソフト「黒神話：悟空 ベンチマークツール」を使ってみた - GIGAZINE
同じ英語圏の先進国でも平均余命には大きな格差がある、最も長生きなのはどの国なのか？ - GIGAZINE
多くのアスリートが大きな大会の後に精神の健康を崩してしまう理由とは？ - GIGAZINE
大量のロシア関連のXアカウントが投稿や返信を通じてウクライナへの支援を弱めようとするなどの荒らし行為を行っていることが明らかに - GIGAZINE
銚子電鉄の廃線危機を救った「ぬれ煎餅」をさらに有効活用した「チーズパン(銚子電鉄のぬれ煎餅入り)」を食べてきた - GIGAZINE
2023年を特に暑くしている4つの気象条件まとめ、2024年以降はどうなるのか？ - GIGAZINE
幸せでなくても有意義でなくても良い人生を送ることは可能、カギとなる「心理的な豊かさ」とは？ - GIGAZINE
「古いiPhoneで国や地域の設定を『フランス』にすると動作が速くなる」というウワサは本当なのか？ - GIGAZINE
産業革命が起こる前は労働時間が現代よりもずっと短かった - GIGAZINE
スタバは1700億円近くも客からお金を借りている「金融王者」だという指摘 - GIGAZINE
お酒ではないのに酔っ払う＆うつ病を改善するという謎のドリンク「カヴァ」レビュー - GIGAZINE
洗車機をハッキングすることで車を閉じ込め、破壊し、乗員を水責めすることもできる - GIGAZINE
似たもの夫婦はもともと似ているのか、だんだん似てくるのかの結論が研究で明らかに - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
なぜだろう。— YusukeSumi (@YusukeSumi) 2025年8月25日
絶景なのに全然気が休まらないのは、、、 https://t.co/I2PRIgugu0
水分を含んだメラニンスポンジに1000℃の鉄球を置いても貫通しない事を考えると、水は凄いとよくわかる動画と思います😌 pic.twitter.com/jz9JugsfjB— 大阪染織機械株式会社【公式】 (@osakasenshoku) 2025年8月25日
因習村中心部の地図を描いてみた https://t.co/YqYjhvruiv pic.twitter.com/3Xrqv6B6OR— つる (@tizuemon) 2025年8月25日
循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、代謝内分泌内科、心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科、脳外科、整形外科、リハビリ科、眼科、皮膚科、形成外科、耳鼻科、泌尿器科、小児科、産婦人科、精神科、麻酔科、放射線科、救急科1大やめとけ：喫煙 https://t.co/GLPsrH0r4c— 山吹オルカ🅨オタク医師時々VTuber (@YamabukiOrca) 2025年8月25日
熊本に熊はいませんが、三重県は名前の通り、県全体が— taku (@lotusseeds32) 2025年8月25日
神々が暮らす第一層「天界」
我々が暮らす第二層「地上界」
伊勢うどんを「コシがない」「ふやけている」と言った香川県の工作員たちが永劫の責め苦を受ける第三層「地獄」
の三層構造になっているのは有名な話です。
最近の子は理解が早いから— しゅがー (@_Sugar_photo) 2025年8月26日
これ渡しとけば撮れるようになってるw pic.twitter.com/gFRQxSNeoe
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
国立大の運営費交付金、配分を見直しへ 物価や人件費上昇に対応 | 毎日新聞
間違いだらけの「バタフライエフェクト」、その本当の意味とは | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
「大麻グミ」などに含まれる薬物の代謝物を解明 | 理化学研究所
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
京都大学「吉田寮」の明け渡し求めた裁判 寮生と和解成立 | NHK | 京都府
【独自】釧路湿原メガソーラー工事「タンチョウ滅失を危惧」 市教委が国に意見書 文化庁、26日にも見解：北海道新聞デジタル
「JICAアフリカ・ホームタウン」に関して｜外務省
「JICAアフリカ・ホームタウン」に関する報道について ｜ ニュース・広報 - JICA
三条市の国際交流に関する報道に関しまして／三条市
林官房長官“「ホームタウン」認定 移民想定せず 丁寧に説明” | NHK | フェイク対策
外務省がナイジェリア政府に訂正要求 「特別なビザ発給」の誤発表に：朝日新聞
アフリカ「ホームタウン」で市長“移民の取り組みではない”｜NHK 首都圏のニュース
Japan Designates City of Kisarazu as Hometown for Nigerians – The Statehouse, Abuja
ナイジェリア政府の発信情報
Kisarazu: Why Japan name am as di hometown for Nigerians and which visa dem wan give dem - BBC News Pidgin
誤情報を含むBBCのピジン語報道
気象衛星「ひまわり」の後継機 打ち上げを2030年度に延期へ | NHK | 気象
認知症の有権者を投票に連れて行った共産党市議、候補者名のメモ渡そうと投票所立ち入り…議員辞職 : 読売新聞
ヘイトスピーチ大音量でかき消す行為「容認」を撤回 共産・田村智子委員長 - 産経ニュース
日本郵便 27日から米国向け郵便を一部停止 関税免除の停止受け | NHK | 関税
トランプ大統領“FRBクック理事解任” 理事は反発 米メディア | NHK | アメリカ
米国防総省、「戦争省」に トランプ氏「来週にも」：時事ドットコム
「関税は輸入国が支払うもの」日本なら子供でも知っているはずの関税の仕組みに気づき始めた米国人…トランプは輸出国が負担と国民を洗脳？ ジャーナリスト 木村太郎｜FNNプライムオンライン
日本・インド首脳会談 11の成果文書を発表する方向で調整 | NHK | インド
政党支持率 参政が9・9％で野党第1党に 国民民主を上回る 30、40代では首位 - 産経ニュース
トランプ氏が金正恩氏との会談に意欲 「年内にも」、米韓首脳会談 - 日本経済新聞
ポーランド大統領、ウクライナ支援法に拒否権 衛星通信に影響も - 日本経済新聞
ガザの病院に連続攻撃、記者ら２０人死亡 イスラエルに激しい非難 - CNN.co.jp
政府、外国人の「経営ビザ」要件を厳格化 資本金500万円→3000万円に - 日本経済新聞
ガザ地区 イスラエル軍が病院攻撃 医療関係者など20人死亡 | NHK | イスラエル・パレスチナ
自民派閥の政治資金事件 検事が“不適正な取り調べ” | NHK | 政治資金
女性記者の遺体に隠せぬ拷問痕、眼球など摘出し証拠隠滅か…最期究明へ取材「裁き与えるまで調査続ける」 : 読売新聞
日本で起業する外国人の在留資格 厳格化に向け指針まとまる | NHK | 外国人材
イスラエルがガザの病院攻撃、20人死亡 ロイター契約カメラマンも | ロイター
「悪人は私。三菱UFJ悪く見ないで」元行員が謝罪 弁済見込み「ない」 | 毎日新聞
国民健康保険 実質的な収支が1803億円の赤字に 令和5年度決算 | NHK | 厚生労働省
新東名で大事故。— DWS (@DWS63774290) 2025年8月25日
全く動けない。やばい。 pic.twitter.com/yjzyKwrvhd
東京都心で9日連続の猛暑日 最長の2022年と並ぶ | NHK | 気象
【速報】トランプ氏、在韓米軍基地の土地所有権要求|47NEWS（よんななニュース）
トランプ氏、多くの米国人が「独裁者が好き」 と示唆 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
チームみらい「AIあんの」のデジタル民主主義は永田町を変えるのか？ | 毎日新聞
米国向け郵便物を一部引き受け停止、日本郵便が27日から 関税影響：朝日新聞
兵庫 西宮 住宅で切りつけ3人けが 容疑者を殺人未遂容疑で逮捕 | NHK | 事件
「2等市民扱いにうんざり」 欧州で右派ポピュリスト政党が躍進：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
私が赤ちゃんの頃に載った市の広報誌を大事に取っておいてくれたので見せてもらったが、平成4年生まれのはずなのに平成2年生まれ疑惑が出てきた - Togetter [トゥギャッター]
不登校の自分、陽キャな娘 金原ひとみさんが考える生きやすさの糸口：朝日新聞
「眼科3大やめとけ」とある眼科医のポストに各科の医師が言う「三大やめとけ」が続々と集まる - Togetter [トゥギャッター]
新宿の保健所で「不特定多数との性交渉はあるか」と聞かれたので「不特定多数の定義は？」と聞き返したところ「不特定は現時点で連絡が取れない相手、多数は二人以上」と明確に回答された。 https://t.co/MTOlVSEbF7— 海ゴリラ (@the_kawagucci) 2025年8月25日
快速海里— ゆくら (@Isurugi_1375) 2025年8月25日
フルフラットにできる座席すごいな。
３時間ぐらい乗車できて840円
電源も付いてるから実質快活クラブ pic.twitter.com/bwu7Bfmdr1
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
個人のはてなブックマークの利用頻度はポアソン分布に従い、はてなブックマーク全体の利用頻度は負の二項分布に従う - yuisekiの寿司ブログ
Unicode全文字入力アプリ・Unicode Padを作って10年。少年期に抱いた文字コード愛の正体【フォーカス】 | レバテックラボ（レバテックLAB）
なぜ? モバイルバッテリー冷蔵庫に入れて…火事
「モバイルバッテリーの膨らみの正体は可燃性のガス。この状態で触れないくらい熱い場合は発火してしまう恐れがあるので、大量の水をいれたバケツの中に水没させるか流水で冷やし続けることが有効」
生成AI事業者を著作権侵害で共同提訴 | お知らせ | 朝日新聞社の会社案内
株式会社朝日新聞社(本社:東京都中央区、代表取締役社長CEO:角田克)は、株式会社日本経済新聞社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:長谷部剛)とともに、米国の生成AI事業者である「Perplexity AI, Inc.」(カリフォルニア州、以下「パープレキシティ社」という)に対し、著作権侵害行為の差し止めと損害賠償を求める訴訟を26日、東京地方裁判所に提起しました。以下は、訴訟における両社の主張内容です。
【西川和久の不定期コラム】これは事件だ。“賢い家庭内LLMの夢”を叶える「gpt-oss-120b」、動かし方を教えます - PC Watch
ASCII.jp：驚異のスループット！ NVLink Fusionで最大900GB/秒を超えるデータ転送速度を実現する新世代AIインフラ (1/3)
データセンター集積、自治体から候補地募集 政府が26日開始 - 日本経済新聞
日経・朝日、米AI検索パープレキシティを提訴 著作権侵害で - 日本経済新聞
日本経済新聞社広報室の話 多大な時間と労力を費やして作成した記事の無断利用は看過できず、虚偽の事実が表示される状況も生じている。野放図な著作権侵害に歯止めをかけ、民主主義の根幹を支える健全な報道を守る意義を訴えていく。
朝日新聞社広報部の話 当社のみならず日本新聞協会を通じて業界全体でも対応を求めてきたが、改善がみられないまま記事の無断利用が続いている。許諾を得ずに違法な利用を続ける生成AI事業者には引き続き対応を求めていく。
リモートデスクトップPCが1日5000回も攻撃されていた！実体験で学ぶセキュリティ対策
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【重要なお知らせ】— 星のドラゴンクエスト(星ドラ)公式 (@hoshidora_info) 2025年8月25日
『星のドラゴンクエスト』は、誠に勝手ながら2025年10月31日（金）12:00をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。#星ドラ をこれまで遊んでくださいましたすべての皆さまに、心よりお礼を申し上げます。
詳細はお知らせをご確認ください。…
「間違いなくパロディやオマージュがなくなってしまう」ダンダダン楽曲騒動に対してとある弁護士が表明した意見「国際基準での漫画作りをすべき」に福島県議会議員が反論 - Togetter [トゥギャッター]
池袋サンシャインシティ前のウルトラマン立像の頭がやけにデカいと思っていたが“下から見上げたときにカッコよく見せるため”だと気付く、仏像やダビデ像などにも使われた手法 - Togetter [トゥギャッター]
『カードキャプターさくら』主人公の父親は25歳のとき、16歳の主人公の母親と結婚していて顔が引き攣る「CCさくらは恋愛に関しては多様性すぎる」 - Togetter [トゥギャッター]
「人気実況者の『腕』は半端ない」同じゲームでも実況者によって面白さが全然違って、つまらない方は「こんなゲーム絶対やらん」とすら思ってしまう→何事もレビュアーの腕は大切 - Togetter [トゥギャッター]
「プログラムが複雑になりすぎてバグなしで運営が難しくなった（意訳）」…10年続いた『星ドラ』のサ終理由、あらゆる長寿ソシャゲが抱える障壁かもしれない - Togetter [トゥギャッター]
Xbox ワイヤレス コントローラー 対象製品のキャンペーン セールを 8 月 29 日 (金) より開始 - Xbox Wire Japan
きっといつかできるようになる ─『ドラゴンクエスト７』の思い出｜藤澤 仁
令和の女子高生が『究極超人あ～る』を読みながら実況「だいぶおもしろい」→たくさんの大人を刺激し、ゆうきまさみ先生も少しホッとする - Togetter [トゥギャッター]
VTuber・儒烏風亭らでんインタビュー。美術の楽しさを多くの人に届けるその偏愛はいかに生まれたのか｜美術手帖
TVアニメ『無限ガチャ』メインPV│2025年10月TOKYO MX、MBS、BS11他にて放送開始！ - YouTube
劇場アニメ『パリに咲くエトワール』特報 ｜ 2026年3月13日（金）全国公開 - YouTube
【愉快なおじさん掛け声詰め合わせ】TVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』EDテーマ「GORI☆GORI Feez e-Girl!!」 - YouTube
TVアニメ「友達の妹が俺にだけウザい」本PV｜ 2025年10月4日(土)放送開始☆ - YouTube
『SHINOBI 復讐の斬撃』ロンチトレーラー - YouTube
『キャッツ♥アイ』｜本予告｜昼は喫茶店のオーナー、夜は怪盗キャッツアイ…北条司原作の伝説的作品を完全新作アニメ化｜Disney+ (ディズニープラス） - YouTube
『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』紹介映像【統制局特別施設編】 - YouTube
コマどりマリオ 第1話 「マリオのひげ」 - YouTube
コマどりマリオ 第2話 「ぼうし とどくかな？」 - YouTube
コマどりマリオ 第3話 「こうらに ちゅうい！」 - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
チケット代に加算されてる「特別販売手数料」とは？手数料だけで1000円以上必要になるのはなぜなのか「手数料がかかるのは理解できるが明朗会計でない」 - Togetter [トゥギャッター]
２０２６年ＷＢＣに関するＮｅｔｆｌｉｘの発表について：読売新聞の会社案内
２０２６年３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「２０２６ ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ™ 」（以下「本大会」といいます）の全試合の生中継は、日本国内においてＮｅｔｆｌｉｘが独占配信することになりました。
本大会はＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ ＩＮＣ.（以下「ＷＢＣＩ」といいます）が主催し、当社はＷＢＣＩとともに本大会1次ラウンド東京プール（於：東京ドーム）計１０試合の主催者として各試合の運営・興行を担っています。
前回２０２３年のＷＢＣ１次ラウンド東京プールの試合中継は、ＷＢＣＩが当社を通じ、国内の複数の民間放送局及び海外の配信事業者に放送・配信権を付与し、地上波の番組での生中継が実現されました。しかし、本大会では、ＷＢＣＩが当社を通さずに直接Ｎｅｔｆｌｉｘに対し、東京プールを含む全試合について、日本国内での放送・配信権を付与しました。
ＷＢＣは、世界一流の野球選手がナショナルフラッグを背負って世界一を目指す特別なイベントであり、野球ファンに限らず内外の多くの方々を魅了する貴重な国際大会です。当社は今後も東京プールの主催者として、多くの方々に本大会を楽しんでいただけるよう引き続き努めてまいります。
なお、ＮＨＫ及び民間放送各局は、報道目的での試合映像は放映できますので、テレビニュースでは従来どおり試合のハイライトをご覧いただけます。
ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
WORLD BASEBALL CLASSIC INC.とNetflixが、2026年ワールドベースボールクラシックの日本における独占パートナーシップを発表 - About Netflix
◆新商品（衣・食・住）
【予約商品】水道に取り付けるだけで純水になる純水器「水シミZERO」 ※9月上中旬頃お届け予定！ | 【公式】サンコー通販サイト
