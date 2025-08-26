2025年8月26日のヘッドラインニュース

熊本に熊はいませんが、三重県は名前の通り、県全体が



神々が暮らす第一層「天界」

我々が暮らす第二層「地上界」

伊勢うどんを「コシがない」「ふやけている」と言った香川県の工作員たちが永劫の責め苦を受ける第三層「地獄」



の三層構造になっているのは有名な話です。