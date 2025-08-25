2025年08月25日 14時10分 ソフトウェア

FFmpeg 8.0「Huffman」リリース、文字起こしAI「Whisper」やVulkanベースのコーデックへの正式対応など過去最大級のメジャーアップデート



マルチメディアフレームワークであるFFmpegのバージョン8.0「Huffman」が2025年8月22日にリリースされました。このバージョンではオープンソースのAI音声認識モデルであるWhisperフィルターが新たに追加され、FFmpeg単体で自動音声認識が可能になり、ライブ字幕の生成や文字起こしといった機能が利用できるようになります。



FFmpeg

https://ffmpeg.org/index.html#pr8.0





FFmpeg/Changelog at master · FFmpeg/FFmpeg · GitHub

https://github.com/FFmpeg/FFmpeg/blob/master/Changelog



今回のアップデートでは、数多くの新機能が追加されました。デコーダー関連では、APV、ProRes RAW、RealVideo 6.0などのネイティブデコーダーが新たに追加されました。また、VVC(Versatile Video Coding)デコーダーもIBCやPalette Modeといった改善が施されています。





ハードウェアアクセラレーションも大幅に強化され、デコードではVulkan VP9、VAAPI VVC、OpenHarmony H.264/5が、エンコードではVulkan AV1、OpenHarmony H.264/5がサポートされるようになりました。



さらに、今回のリリースの大きな特徴として、純粋なVulkan実装に基づいた新しいクラスのデコーダーとエンコーダーが追加された点が挙げられます。これらは特定のハードウェアアクセラレーターに依存せず、Vulkan 1.3を実装している環境であれば、GPUのコンピュートシェーダーを利用して動作します。現在、この新しいクラスではFFv1(エンコードとデコード)とProRes RAW(デコードのみ)がサポートされています。



そして、以前から予告されていた通り、新しいフィルターとしてWhisperが追加されました。これにより、FFmpegの強力な動画・音声処理機能に加えて、コマンドラインから直接、音声ファイルや動画ファイルから文字起こしを行うといった、より高度な処理が可能になります。



FFmpegに「OpenAIのWhisperを用いた文字起こし機能」が追加される予定 - GIGAZINE





ただし、WhisperのサポートはFFmpegのビルド構成に依存するため、使用しているパッケージに必ずしも含まれているとは限らない点には注意が必要。「ffmpeg -filters | grep whisper」で、自身の環境にWhisperフィルターが含まれているかを確認可能なので、自身でソースからビルドする際には、「--enable-whisper」でオプション有効にし、モデルへのパスを正しく指定する必要があります。



