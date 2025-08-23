2025年08月23日 22時32分 映画

映画評価サイト「ロッテントマト」は信用できるかどうか統計的に分析した結果とは？



アメリカの映画批評サイト「Rotten Tomatoes(ロッテントマト)」では、レビュアーの大多数に高く評価された映画は「fresh(新鮮)」、評価がそれほど高くない映画は「rotten(腐敗)」に分類されます。データジャーナリストのダニエル・パリス氏は、以前よりも「fresh」と認定される映画が増えていることに気付いたため、「Rotten Tomatoesの評価は信用できるものなのか？不当に押し上げられていないか？」ということを統計分析した結果を示しています。



Rotten Tomatoesでは、映画評論家団体や作家協会が承認したさまざまな執筆者のレビューが集まり、賛否の平均値で肯定的なレビューが60％を超えると「fresh」、60％を下回ると「rotten」として格付けされます。さらに、Freshの中でも「批評数が80個以上」「肯定的な評価が70％以上」「著名な映画評論家(Top Critics)からの批評が5つ以上ある」という条件を満たした作品には、「Certified Fresh」というお墨付きが与えられます。



パリス氏は、Rotten Tomatoesで「Certified Fresh」の評価が増えていると指摘し、その理由について2つの可能性を提示しています。ひとつは「『rotten』評価を受ける駄作が近年は生まれていない」という可能性。もうひとつは、「一見客観的に見える映画評価プラットフォームは、企業の利益のため、評価が不当に押し上げられている」という可能性です。実際に、一部のPR会社がユーザーに金銭を支払ってRotten Tomatoesに肯定的なレビューを投稿するように働きかけていた可能性が報じられたことがあります。



そこでパリス氏は、Rotten Tomatoesの批評家が映画に付けたスコアと、映画を鑑賞した一般ユーザーのスコアの関係を調べました。以下は、批評家の評価と一般ユーザーの評価の相関関係を年ごとに示したグラフ。グラフによると、2016年から相関関係は大きく低下していることが分かります。





パリス氏によると、2016年はRotten Tomatoesが映画チケット販売プラットフォームのFandangoに買収された年であり、この年からRotten Tomatoesの平均評価スコアが上昇している可能性があるとのこと。Fandangoの株式は映画会社が一部所有しているため、映画の評価が下がらないように操作されている可能性があります。



一方で、以下のグラフは映画1本あたりのレビュー数を示したもので、Fandangoの買収からレビュー数が増加しています。単純に、サイトの規模がより大きくなって評価の母数が増えたため、平均評価がより信頼できるものになった結果だと考えることもできます。





国際的なデータインテリジェンス企業のThe Morning Consultが2018年に発表した世論調査によると、アメリカ人の約3分の1が映画を見る前にRotten Tomatoesのトマトメーターをチェックしているそうです。そのため、評価に操作があるかどうか、「Certified Fresh」の評価が以前ほど信頼できるかには議論があるものの、「影響力を持つウェブサイトの評価が映画鑑賞につながるのなら、評価が調整されていることはそんなに悪いことではないかもしれません」とパリス氏は結論付けています。ただし、これは短期的な策略であり、かつて「rotten」とされていた映画が今は「Certified fresh」と評価されているとしたら、長期的には映画業界に悪い影響を与える可能性があるとパリス氏は指摘しました。