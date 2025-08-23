2025年08月23日 18時30分 ハードウェア

AppleがOppoに転職した元従業員を「Apple Watchの企業秘密を盗んだ」と訴える



Appleが中国のスマートフォンメーカー・Oppoに転職した元従業員のチェン・シー氏を訴えました。Appleは「シー氏がApple Watchに関するAppleの企業秘密を盗み、それを新しい雇用主(Oppo)に漏らした」と主張しています。



Apple accuses former Apple Watch staffer of conspiring to steal trade secrets for Oppo | The Verge

https://www.theverge.com/news/764775/apple-watch-trade-secrets-oppo-lawsuit





Appleが裁判所に提出した訴状によると、シー氏はOppoに転職する前にApple Watchの開発チームのメンバーと数十回におよぶ会議を実施し、開発チームの仕事について学び「保護されたフォルダ」から63件もの文書をダウンロードしてUSBドライブに保存したそうです。



シー氏はApple在籍時に同社から支給されたMacBookで「MacBookのデータを消去する方法」や「共有ドライブ上のファイルを開いたかどうか確認できますか？」といったキーワードをインターネット上で検索していたことも明らかになっています。Appleによると、シー氏はOppoに転職する前に「できるだけ多くの情報を収集する」というメッセージをOppoに送信していたそうです。





シー氏はAppleでセンサーシステムの設計に携わっていた人物で、Appleによると同氏は「極秘のロードマップ、設計、開発文書、ECG(心電図)センサー技術の仕様」といったAppleにとって最先端のヘルスケア関連センサー技術の開発に携わっていた模様。



シー氏はOppoでセンシング技術の開発に取り組むチームを率いており、Appleは「Appleが支給した業務用iPhoneに残されたメッセージ」から上記の情報を得たと主張しています。





シー氏はAppleを退職する際、退職理由を「個人的な理由と家族の事情」と説明していたそうですが、Appleが支給していた業務用のiPhoneからOppoとのやり取りが明らかになり、Appleはシー氏が企業秘密を盗もうとしていたことに気づいたそうです。



なお、シー氏とOppoの間で行われていたメッセージのやり取りで、Oppoは「シー氏がApple退職前にAppleの企業秘密を盗もうとしている計画を奨励・承認・同意していた」とAppleは主張しています。





テクノロジーメディアのThe VergeがOppoに対して訴訟に関するコメントを求めていますが、「Oppo側のメールボックスがいっぱいでメールが返送されてしまった」とThe Vergeは報じています。

