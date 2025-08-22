2025年08月22日 07時00分 レビュー

Google検索の最上部に表示される「AIによる概要」を無害なおみくじに変えるChrome向け拡張機能「Fortune-telling-instead-of-AI-explanation」が登場、「でたらめ言われるくらいならおみくじの方がマシ」という要望に応えて



Google検索では、検索結果に「AIによる概要」が表示されます。このAIによる概要はしばしば訳の分からない回答を出力することがあるため、AIによるめちゃくちゃな概要を集めたXアカウントがあるほどです。そんなAIによる概要が不要という人に向け、AIによる概要を占いに変えるChrome拡張機能「Fortune-telling-instead-of-AI-explanation」が登場しました。







まずは以下の「Fortune-telling-instead-of-AI-explanation」のGitHubリポジトリにアクセス。



GitHub - mina37010/Fortune-telling-instead-of-AI-explanation

https://github.com/mina37010/Fortune-telling-instead-of-AI-explanation





「Code」から「Download ZIP」をクリック。





ダウンロードしたZIPファイルはExplzhなどを使って解凍しておきます。





Chromeで「chrome://extensions/」を開き、画面右上にあるデベロッパーモードを有効にします。





デベロッパーモードを有効にすると画面左上に「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」というボタンが出現するのでこれをクリック。





GitHubからダウンロードして解凍しておいた「Fortune-telling-instead-of-AI-explanation」のフォルダを選択して、「フォルダーの選択」をクリック。





するとChromeの拡張機能ページに「おみくじ Google 改変拡張」が追加されます。





これでGoogle検索の「AIによる概要」はおみくじになっているはず、ということでさっそくGoogleで適当に検索してみます。



例えば「注意してください 言い換え」と検索すると、AIによる概要は「ごperhatianください」という謎の言い換えを推奨してきます。





しかし、「Fortune-telling-instead-of-AI-explanation」を有効にすると検索結果ページの最上部におみくじが登場し、AIによる概要は消えます。なお、運勢は小吉でした。

