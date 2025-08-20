2025年08月20日 12時44分 セキュリティ

Appleに対するバックドア設置命令をイギリス政府が撤回したとアメリカ国家情報長官が報告



Appleがイギリス政府から「全ユーザーのデータを取得できるバックドア」の設置を求められていた件について、アメリカのトゥルシー・ギャバード国家情報長官が、イギリスからの命令を撤回させることに成功したと発表しました。



US spy chief Gabbard says UK agreed to drop 'backdoor' mandate for Apple | Reuters

https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/us-spy-chief-gabbard-says-uk-agreed-drop-backdoor-mandate-apple-2025-08-19/





US spy chief says UK has dropped its Apple backdoor demand | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/08/19/us-spy-chief-says-uk-has-dropped-its-apple-backdoor-demand/



Apple won’t have to build backdoor for UK access to American data - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2025/08/18/apple-wont-have-to-build-a-backdoor-for-uk-access-to-american-data/



AppleはクラウドストレージサービスであるiCloudにアクセスするユーザー向けに、「高度なデータ保護(ADP)」と呼ばれるセキュリティ機能を提供しています。ユーザーがADPを有効にすると、iCloud上のほとんどのデータがエンドツーエンド暗号化で保護されるため、サービスを提供するAppleでさえユーザーデータを確認することできなくなるというものです。



2025年1月、イギリス内務省は2016年に制定された捜査権限法に基づき、Appleに対してAppleユーザーがクラウドにアップロードしたすべてのコンテンツを取得できるようなバックドアを設置するよう要求したことが明らかになります。イギリス政府によるバックドア設置要求に対して、複数の専門家と組織が共同書簡で懸念を示していました。



イギリス政府がAppleに「全ユーザーのデータを取得できるバックドア」を設けるように求めていたことが報じられる - GIGAZINE





これに対してAppleは「Appleはイギリスで、新規ユーザーに対し『高度なデータ保護』を提供できなくなり、また、既存のユーザーは最終的に機能を無効にする必要があります。『高度なデータ保護』は、iCloudのデータをエンドツーエンドの暗号化で保護しています。つまり、データは所有ユーザーの、信頼できるデバイスでのみ復号できます。データ漏洩や顧客のプライバシーを脅かす脅威が増え続ける中、『高度なデータ保護』がイギリスの顧客に対して提供できないことを大変残念に思っています。エンドツーエンド暗号化によるクラウドストレージのセキュリティ強化は、以前にも増して急務です。Appleは引き続き、ユーザーの個人データに対して、最高レベルのセキュリティを提供することに全力を尽くしており、また、イギリスでも将来的に同じようにできることを期待しています。これまで何度も述べてきたように、Appleはいかなる製品やサービスにもバックドアやマスターキーを設置したことはなく、今後も設置することはありません」と述べ、バックドアを設置するつもりはないと表明。これによりイギリスでのADPの提供が終了することとなりました。



Appleが「高度なデータ保護」機能をイギリスで提供終了へ - GIGAZINE





また、Appleはイギリス政府の要求は違法であるとして裁判所に異議申し立てを行いました。その後の報道で、AppleがイギリスでのADPの提供を終了した背景には、アメリカ政府も1枚かんでいたことが明らかになっています。



iPhoneにバックドアを作るイギリスの試みがアメリカの圧力で撤回される - GIGAZINE





そして新たに、2025年8月19日にトゥルシー・ギャバード国家情報長官が、「過去数カ月にわたって私はイギリスのパートナーやドナルド・トランプ大統領、J・D・ヴァンス副大統領と緊密に協力して、アメリカ人のプライベートデータが保護され、憲法上の権利と市民の自由が守られるように取り組んできました。その結果、イギリスはAppleに対してアメリカ市民の保護された暗号化データへのアクセスを可能にし、市民の自由を侵害する『バックドア』の設置を求める命令を撤回することに同意しました」と述べ、イギリス政府によるバックドア設置命令を撤回させたことを明らかにしました。



Over the past few months, I’ve been working closely with our partners in the UK, alongside @POTUS and @VP, to ensure Americans' private data remains private and our Constitutional rights and civil liberties are protected.



As a result, the UK has agreed to drop its mandate for… — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) August 19, 2025