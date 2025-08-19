2025年08月19日 11時45分 試食

「井村屋の肉まん技術」を投入した具材たっぷり冷凍ピザ「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」は一体どんな味なのか実際に食べて確かめてみた



井村屋が1人分サイズの冷凍ピザ「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」を2025年9月1日(月)に発売します。「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」の製造には「肉まん・あんまんで培った包あん技術」が活用されており、肉やチーズなどの具材が全体重量の約45%を占めているとのこと。一足先に食べる機会を得られたので、どんな味がするのか確かめてみました。



「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」新発売のご案内 | ニュースリリース | 井村屋株式会社

https://www.imuraya.co.jp/news/2025/details457/



「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」のパッケージはこんな感じ。





原材料には豚肉、ナチュラルチーズ、トマトペースト、ベーコン、にんにくペースト、プロセスチーズ、香辛料などが含まれています。





1個当たりのカロリーは207kcal。





パッケージの中には「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」が2個入っていました。





大きさが分かりやすいように手のひらの上にのせるとこんな感じ。





「電子レンジで温めてからトースターで焼く」という調理手順がオススメとのことなので、手順に従って調理します。





まず、500Wの電子レンジで1分30秒間温めます。





続いて、トースターで焼きます。





約2分焼きました。





完成した「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」の見た目はこんな感じ。生地の外側に焼き目が付いています。





半分に切ると、中央のチーズがトロリと流れてきました。





生地は外側がカリッとして、内側はモチモチとしたベーグルのような食感です。具材がかなり多く、ひき肉の粒々感やチーズの味を存分に楽しむことが可能。ピザまんを食べていると「生地の部分が多くて、具材にたどり着くまでに数口かかる」という状況が発生しがちですが、「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」は一口目から具材の味を楽しむことができました。ボリュームはだいたいピザ1切れ食べたくらいの感覚で、間食などにもピッタリです。





「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」は2025年9月1日(月)より全国で順次発売予定。価格はオープン価格です。

