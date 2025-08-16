2025年08月16日 15時00分 ソフトウェア

リリース以来2900億円超をスマホアプリ版ChatGPTは売り上げていることが明らかに、2025年には前年比673％増という伸びを記録中



アプリ調査企業Appfiguresの最新調査によると、2023年5月のリリース以来、スマートフォン向けのChatGPTアプリ(iOSおよびAndroid)は全世界で20億ドル(約2940億円)以上を売り上げていることが明らかになりました。この数字はClaudeやCopilot、Grokといった競合チャットAIアプリの生涯売上の約30倍に相当するそうです。



ChatGPT's mobile app has generated $2B to date, earns $2.91 per install | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/08/15/chatgpts-mobile-app-has-generated-2b-to-date-earns-2-91-per-install/





Appfiguresによると、ChatGPTアプリは2023年5月のリリース以降、合計20億ドルを売り上げています。また、2025年は1～7月の7カ月間で13億5000万ドル(約1980億円)を売り上げているそうです。これは前年同期比で673％増という記録的な増加となります。なお、2024年1～7月の売上は1億7400万ドル(約260億円)でした。ChatGPTアプリの2025年の月間平均売上は1億9300万ドル(約280億円)で、2024年の月間平均売上は2500万ドル(約36億7000万円)です。



Appfiguresによると、ChatGPTに次ぐ人気を誇るGrokの2025年1～7月の売上は2560万ドル(約37億6000万円)だそうです。つまり、ChatGPTアプリの売上はGrokの約53倍に相当するというわけ。Grokの2025年における月間平均売上は360万ドル(約5億2900万円)で、これはChatGPTの約1.9％です。なお、Grokがリリースされたのは2023年11月ですが、独自のiOSアプリがリリースされたのは2025年1月初旬で、Androidアプリがリリースされたのは2025年3月でした。



アプリを1回ダウンロードするにあたってどれだけの売上を記録できるのかを調べたところ、ChatGPTが2.91ドル(約430円)、Claudeが2.55ドル(約370円)、Grokが0.75ドル(約110円)、Copilotが0.28ドル(約40円)です。なお、アメリカでのChatGPTのダウンロードあたりの売上はさらに高く、10ドル(約1470円)を超える模様。なお、ChatGPTに最も多くの金銭を支払っているのはアメリカで、売上の38％を占めています。次点はドイツで、売上の5.3％を占めているそうです。





ChatGPTの優位性はダウンロード数にも表れており、同アプリは世界中で推定6億9000万回もダウンロードされています。これに対して、Grokのインストール数は推定3950万回です。なお、ChatGPTの2025年時点での全世界平均月間ダウンロード数は約4500万回で、前年同期比(2024年1～7月)の1600万回から180％も増加しています。



なお、ChatGPTアプリは2025年に入ってからこれまでに3億1800万回もダウンロードされており、これは前年同期の1億1300万回から2.8倍も増加しています。なお、ダウンロード数で見るとインドが最も多く、全体の13.7％を占めています。インドの次にダウンロード数が多いのがアメリカで、全体の10.3％を占めているそうです。





このデータはAI企業の収益全体を把握するものではないものの、消費者向けチャットAIアプリにおいてChatGPTが競合アプリと比べて高い優位性を誇っていることを把握するには十分なデータです。なお、ChatGPTなどのチャットAIはモバイルアプリだけでなく、ウェブ上でも有料プランを展開しており、APIでも収益を上げています。



テクノロジーメディアのTechCrunchは「このデータはモバイルアプリストアを通じてAIアシスタントを発見し、料金を支払う消費者の間でどういったアプリが普及しているのかを把握するきっかけになる」と指摘しました。

