Apple共同設立者スティーブ・ウォズニアックいわく「私にとって人生とは達成ではなく幸福である」

by Gage Skidmore



掲示板に書かれた「Apple株を手放していなければ今頃億万長者だったのに」という嘆きのコメントに、Appleの共同設立者であるスティーブ・ウォズニアック氏が反応したことが話題になっています。



It's Steve Wozniak's 75th Birthday. Whatever Happened to His YouTube Lawsuit? - Slashdot

https://yro.slashdot.org/comments.pl?sid=23765914&cid=65583466





ウォズニアック氏の75歳の誕生日に立てられたスレッドで、ウォズニアック氏の映像がビットコイン詐欺に使われたことと、それに対するウォズニアック氏の回答、ウォズニアック氏の人柄などについて語られました。



とあるユーザーが掲示板の「Slashdot」に「もし私が当時Apple株を売っていなかったら、今頃私の資産は5000万ドル(約74億円)くらいになっていたでしょう。私とウォズ(ウォズニアック)の違いは？私は賢い人間ではない。優秀なエンジニアでもない」と自身の決断を後悔する旨を投稿し、その流れで別のユーザーが「世の中には、名声やお金のためではなく、ただ単に楽しいから何かをする人がいます。しかし、資本主義はそのような人々に何の価値も見出さず、経済的・実用的価値のないことに時間を無駄にする理由を理解できないのです」と投稿。





この一連の投稿に対し、過去に何度かSlashdotに現れたことで知られるウォズニアック氏本人が登場して下記のコメントを残しました。



「私はAppleで得た富をすべて寄付しました。なぜなら、富や権力は私が生きる目的ではないからです。私は多くの楽しみと幸せを手にしています。私は生まれ故郷のサンノゼで、多くの美術館や芸術団体を支援しており、その功績が称えられ私の名前を冠した通りが作られました。現在は公の場で講演し、頂点に上り詰めました。私の資産がどれほどあるかは分かりませんが、20年間講演を続けてきた結果、1000万ドル(約15億円)以上の資産と数軒の住宅を持っているかもしれません。私は決して税金の逃れ方を知りたいとは思いません。労働から得た収入に、約55％の税金を支払っています。私は最も幸せな人間です。私にとって人生は達成のためではなく、幸せのためのものです。幸せとは、笑顔から不満を引いたものです。これらの哲学は18～20歳の頃に確立し、私は決して妥協しませんでした」



Apple設立時から常に在籍し続けたウォズニアック氏は、その献身的な人柄や開発者としての生き方を高く評価されています。上記のコメントもまさにその人柄をよく表したものだとして、ユーザーから肯定的に捉えられています。



by matias jaramillo



ソーシャルサイトのHacker Newsでは、「コンピューター歴史博物館を案内するウォズニアック氏の動画で人柄がよく分かる」といったコメント、ウォズニアック氏が「サポートセンターが無能なのでテスラにはうんざり」と語る動画を紹介するコメント、「人生で絶対に堕落したくなかった。20歳の時にそう思ったんだ。基本的な倫理の多くは真実と誠実さであり、私は誠実な人間になるつもりだ。金のために行動するような堕落はしない。権力と富を追い求める集団には入りたくない。ただ、良い人生、良い生活を送りたい」と語ったインタビューからの引用などが寄せられました。

