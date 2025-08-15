考古学の学生が初めての発掘調査開始からわずか90分以内に金製の9世紀の遺物を発見
イギリス・ニューカッスル大学で考古学を専攻する留学生が、初めての発掘調査を開始してわずか90分以内に「宗教的な儀式に使われていた可能性がある珍しい9世紀の遺物」を発見しました。
アメリカ出身でありニューカッスル大学で考古学を専攻するヤラ・ソウザ氏は、2025年7月にイングランドのノーサンバーランド州リーズデイルで行われた発掘調査に参加しました。
この発掘調査は、2021年に同じ場所で金製の工芸品が発見されたことを受けたものでした。ソウザ氏はニューカッスル大学の同級生を含むチームの一員として、ノース・イースト博物館の考古学者らと協力して発掘に取り組んだとのこと。
発掘調査が行われた地点は、スコットランドのエディンバラとイングランドのヨークを結ぶローマ時代の街道「Dere Street(デア・ストリート)」に近い場所です。この街道は、スコットランドに物資を送る上で重要な役割を果たしており、ローマ帝国の滅亡後も長く使用され続けたことが知られています。
