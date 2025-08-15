2025年08月15日 11時11分 ハードウェア

watchOS 11.6.1でApple Watchの血中酸素濃度測定機能が復活



Appleは訴訟の影響で、アメリカユーザー向けに血中酸素濃度測定機能を削除してApple Watchを販売していました。しかし、この血中酸素濃度測定機能が再設計により復活したことが明らかになっています。



Appleが2020年9月にリリースしたApple Watch Series 6から、血中酸素濃度の測定が可能になりました。



しかし、2021年6月に医療機器メーカーのMasimoが「2020年に発売されたApple Watch Series 6に搭載された血中酸素ウェルネス機能は、自社が持つ血中酸素飽和度測定機構の特許を侵害している」としてアメリカ国際貿易委員会に提訴しました。



この訴訟により、Appleは血中酸素濃度測定機能を搭載したApple Watchのアメリカでの販売を禁止され、Apple Watch Ultra 2とApple Watch Series 9のアメリカでの販売を中止せざるを得なくなりました。



Appleはこれを受け、血中酸素濃度測定機能を搭載していないApple Watch Series 9とApple Watch Ultra 2をアメリカで販売し始めました。Appleは2024年9月にApple Watch Series 10をリリースしましたが、これもアメリカでは血中酸素濃度測定機能が利用できない状態で販売されています。



しかし、2025年8月14日にリリースされたiOS 18.6.1およびwatchOS 11.6.1で、AppleはアメリカのApple Watchユーザー向けに「再設計された血中酸素濃度測定機能」をリリースすると発表しました。このアップデートは従来の血中酸素濃度測定機能を搭載していなかったアメリカのApple Watch Series 9/Series 10/Ultra 2にも提供される予定です。





iOS 18.6.1およびwatchOS 11.6.1にアップデートすると、Apple Watchは新しい血中酸素濃度測定機能用の無線アセットをダウンロードします。なお、ダウンロードには最大24時間かかる場合があると9to5Macは指摘。ダウンロードを開始するには、Apple Watchの心電図アプリまたはiPhoneのヘルスケアアプリを開く必要があります。



「再設計された血中酸素濃度測定機能」では、バックグラウンドでも血中酸素濃度の測定をサポートします。なお、Appleは「オリジナルの血中酸素濃度測定機能が搭載されている、旧式のApple Watchやアメリカ国外で購入したApple Watchには今回のアップデートによる影響はありません」と説明しています。



Appleの広報担当者は、9to5Macに対して「Appleは本日後半に提供されるiPhoneおよびApple Watchのソフトウェアアップデートを通じて、アメリカの一部Apple Watchユーザー向けに再設計された血中酸素濃度測定機能を導入します。このアップデートにより、Apple Watchの血中酸素濃度測定アプリのセンサーデータがペアリングされたiPhoneで測定・計算され、結果はヘルスケアアプリで確認できるようになります。このアップデートは、従来の血中酸素濃度測定機能を搭載していない、アメリカ在住のApple Watch Series 9、Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2ユーザーに提供されます」という声明を出しています。

