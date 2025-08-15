2025年08月15日 22時00分 試食

登別名物「えんまのなみだ」入りでピリリと口の端に辛さが染みこむエースコックの「辛旅 えんまのなみだ入り 札幌うま辛味噌ラーメン」を食べてみた



日本各地の辛くてうまいものを巡るエースコックの「辛旅」シリーズの夏の新商品として、北海道・登別のご当地調味料「えんまのなみだ」を使った「辛旅 えんまのなみだ入り 札幌うま辛味噌ラーメン」が2025年8月に登場したので、買ってきて食べてみました。



「えんまのなみだ」は登別のご当地フード「登別閻魔やきそば」に辛さを足すラー油として開発された品で、「登別閻魔やきそば」以外にも使えるということでお土産用にも販売されています。





パッケージの見た目はこんな感じ。閻魔大王の目から「旨辛」と書かれた涙がこぼれているようなデザインになっています。





原材料はこんな感じで、スープには粉末みそ、みそ、香辛料、豚脂、ポークエキス、おからパウダー、チキンエキス、魚介エキス、ポーク調味料、ごまなどが入っています。





1食93gで382kcalです。





フタには調味油が貼り付けられています。





フタをめくると液体スープの袋が入っているので、取り出します。





お湯を注いで5分待ちます。その間に、調味油はフタの上で温めます。





5分後、液体スープと調味油を投入。





底の方からまぜれば完成。しっかりとした辛さが熱気とともに上がってきて、麺をすすろうとすると思わずむせてしまいそうになります。時間通りに調理しても角切り麺はあまり柔らかくならずに食感が残っていて、そこに辛さを含む油がほどよく絡まって口の中になだれ込んできます。辛いものが苦手な人は最初から避けた方がいいという前提ではありますが、辛口インスタント麺としては辛さと味のバランスがほどよく取られており、「おっ、辛い……！」と思いつつもズルズルと食べ進められる味。食べている間は口の端がピリピリと痛くなりましたが、食べ終わると収まり、食後の満足度合いもいい感じでした。なお、スープはごはんとの相性もいいので、塩分は気にしつつも、麺飯セットにしたくなるところです。





「辛旅 えんまのなみだ入り 札幌うま辛味噌ラーメン」は税別271円での販売。Amazonでは12個セットが3512円(1個あたり税込293円)で販売されていました。



また、楽天では12個セット3473円(税別・1個あたり289円)での取り扱いがありました。



