広範なソーシャルネットワークを持つ人ほど認知症になりにくいとの研究結果
認知症は日常生活に支障を来すほどの認知機能低下を示す疾患であり、記憶だけでなく言語能力や問題解決能力、推論能力にも障害が現れるほか、性格や行動に変化が生じることもあります。合計2万人以上の被験者を対象とした17件の研究を分析した体系的レビューにより、「広範なソーシャルネットワークを持つ人ほど認知症になりにくい」ということが明らかになりました。
Association between social networking and dementia: A systematic review of observational studies - Neuroscience
https://www.ibroneuroscience.org/article/S0306-4522(25)00296-9/abstract
Larger social networks associated with reduced dementia risk
https://www.psypost.org/larger-social-networks-associated-with-reduced-dementia-risk/
これまでの研究では、「有意義な社会的つながりを認識して維持すること」と定義されるソーシャルネットワーキングが、認知機能の低下を予防する可能性があると示唆されています。これらのネットワークの構成要素には、婚姻状況や接触する人の数、交流の頻度、関係への満足度、本人が認識している他者からのサポートなどが含まれます。
Global Brain Health Institute(GBHI)の神経科学者であるファヒーム・アルシャド氏らの研究チームは、ソーシャルネットワーキングと認知症の関係について調べるため、2000年～2024年に発表された17件の研究結果を分析しました。
分析対象となった被験者の平均年齢は40～90歳で、アメリカで行われた研究が6件、ドイツが3件、イギリスが2件で、残りは中国・フランス・スウェーデン・アイルランド・アイスランド・インドで行われた研究でした。うち13件の研究は1～15年間の追跡期間を含んでおり、被験者の総数は合計2万678人に上ったとのこと。
