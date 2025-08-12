2025年08月12日 23時06分 試食

厳選したマスカットの香りが強く鼻に抜けていく「Welch’s粒選りマスカットスパークリング」試飲レビュー



ぶどうジュースの名門ブランド「Welch's(ウェルチ)」の新商品として、「Welch's粒選り(つぶより)マスカットスパークリング」が2025年8月12日(火)に登場したので、買ってきて飲んでみました。



『Welch’s粒選りマスカットスパークリング』8月12日発売

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2025/pick_0730.html



マスカットの粒が全面に配置されたラベルデザインの「Welch's粒選りマスカットスパークリング」。





キャップにはアサヒ飲料のロゴ入り。ロゴは中央ではなく少し上寄りなのがちょっと変わっている印象。





使用されているぶどう果汁は15％。原材料のぶどうはオーストラリア産で、指定農園限定のマスカット・オブ・アレキサンドリアの果汁が使われています。





内容量は450mlなので、1本で220.5kcalです。





グラスに注ぐとこんな感じで、液色はわずかにベージュがかった透明。グラスに注いだ時点でぶどうの香りは強いのですが、飲むとさらに強く、喉から鼻を経由して華やかなぶどうの香りが抜けていきます。甘みも強く、グビグビ飲むというよりは、味と香りを堪能しながらゆっくり飲みたい1本です。





「Welch's粒選りマスカットスパークリング」は税込194円で、2025年8月12日(火)から全国で発売中。Amazonでは12本セットが3154円(1本あたり131円)で販売されていました。



Amazon | アサヒ飲料 Welch’s(ウェルチ) 粒選りマスカットスパークリング 450mlペットボトル×24本入 | アサヒ飲料 | 野菜ジュース・フルーツジュース 通販

