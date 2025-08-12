2025年08月12日 15時00分 試食

エースコックの「大阪たこ焼き味 焼そば」は確かに焼きそばではなくたこ焼きの何かを感じる品



大阪府吹田市に本社を置くエースコックが、関西の食品メーカーとして「大阪らしさ」にこだわったという「大阪たこ焼き味 焼そば」を2025年8月4日(月)に発売しました。「要するにソース味だから、同じなのでは？」と疑問を抱きつつ、実物を食べてみました。



「大阪たこ焼き味 焼そば」のパッケージはこんな感じ。赤・白・青に星が入っていて、文字がなければアメリカ風の何かかと疑うところです。





側面では大きなイヤリングをしてヒョウ柄っぽいシャツを着た大阪のおばちゃん風タコが「めっちゃうまいで～」とアピールしていました。





エースコックのロゴの横には大阪城。





原材料はこんな感じ。新開発のたこ焼き風具材が「たこ風味卵加工品」であることがわかってしまいました。1食110gで465kcalです。





まずはふたを開けて、中に入っている3つの袋を取り出します。





かやくだけ器の中に入れます。こういうスナック菓子、ありそう。





お湯を規定量注いで、4分待ちます。





湯切りをしたら、ソースを入れて混ぜます。





混ぜるついでに、たこ焼き風具材を掘り起こしておきました。





最後にふりかけをかけたら完成。





見た目からして具材にも乏しく、正直「かなりチープなカップ焼そば」という印象を受けてしまう出来上がりの図だったのですが、食べてみると「大阪たこ焼き味」にするために、魚介エキスや魚介調味料で、しっかりと海鮮風味だとわかるような味付けになっていて、オーソドックスなカップ焼そばとは一線を画する味になっているのは確か。たこ焼き風具材も、かなり小粒な上にたこが入っていないので「これはたこ焼きではないのでは……？」と思ったものの、ふわふわとやわらかい食感にソースが合わさると、確かに「たこ焼き風」と名乗っているのだから間違いではなく、トータルで「たこ焼きの要素を備えた焼そば」が完成していました。ただ、さすがに具材のなさが寂しすぎるという点は覆りませんでした。





「大阪たこ焼き味 焼そば」は2025年8月4日(月)から希望小売価格税別256円で発売中。楽天市場では税込・本州送料無料で12食セットが3080円(1個あたり257円)で販売されていました。



