Galaxy Z Fold7のヒンジの耐久性をひたすら手で20万回折り曲げて確認



Samsungの折りたたみ式スマートフォン「Galaxy Z Fold7」が2025年8月1日に発売されました。折りたたみ端末で気になるのはヒンジの耐久性で、SamsungによるとFold7のヒンジには「Armor FlexHinge」を導入して強度を上げているとのことですが、実際、どれぐらいの耐久性があるものなのか、YouTuberが実際に端末を手で折り曲げ続けるライブ配信を行いました。



（1日目）Galaxy Z Fold 7、20万回折りライブ | Fold 7耐久テスト | テキット - YouTube





配信を行ったのは韓国のYouTuber「tech·it」。





Fold7の内側にセンサーを取り付けて、折りたたむと1回とカウントする仕組みです。





ごはんを食べつつ、交代交代で折り曲げ作業を進めていきます。





配信開始から3時間45分で1万回に到達し大喜び。目標まではあと19万回……。





この1万回を区切りとして3人が退場し、あとは1人での折り曲げ作業となりました。最終的に1日目の配信は6時間かけて、1万5485回で終了。なお、折り曲げ回数6000回から1万回の間に、再起動時にエラーが出るようになったそうです。





2日目はおよそ14時間弱かけて、6万回まで到達。途中、4万6000回台でヒンジからギシギシという異音が出るようになっています。





（2日目-1）韓国初！Galaxy Z Fold 7、20万回折りライブ | Fold 7耐久テスト | テキット - YouTube





（2日目-2）Fold 7のヒンジがギシギシ鳴ってるｗｗｗ | Galaxy Z Fold 7、20万回折りライブ | Fold 7耐久テスト | テキット - YouTube





3日目にもなるとテンポよく折り曲げる技術が身について、高速で回数を稼ぎ、この日も14時間弱かけて、10万2345回で終了。7万5000回を過ぎたところで、ヒンジのあたりからよくわからない液体が漏れ出しています。





(3日目-1)｜Galaxy Z Fold 7、20万回折り畳み｜Fold 7 耐久テスト｜テキット - YouTube





(3日目-2)｜Galaxy Z Fold 7、20万回折り畳み｜Fold 7 耐久テスト｜テキット - YouTube





4日目は合計12時間ほどで15万回に到達して終了。



（4日目-1）｜Galaxy Z Fold 7、20万回折り曲げ｜耐久テスト｜テキット - YouTube





(4일차-2) | 15만 번 임박🔥 갤럭시 Z 폴드7, 20만 번 접기 | Galaxy Z Fold 7 folds 200,000 times | Durability testㅣ테킷 - YouTube





最終日となった5日目も14時間にわたりライブ配信を実施。17万5000回のところで区切りの休憩を入れて、再びヒンジの音などをチェック。





すると、スピーカーが不調になっていることがわかりました。





さらに折り曲げを続け、配信開始から13時間30分のあたりで20万回折り曲げを達成しました。結局、さまざまな不調は出たものの、ヒンジが壊れてしまうということはありませんでした。





(5일차-1) | 스피커 다시 고장;; 갤럭시 Z 폴드7, 20만 번 접기 | Galaxy Z Fold 7 folds 200,000 times | Durability testㅣ테킷 - YouTube





(5일차-2) | 20만 번 종료🔥 Z 폴드7, 20만 번 접기 | Galaxy Z Fold 7 folds 200,000 times | Durability test | 테킷 - YouTube

