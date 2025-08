アメリカが「Intel株の49％を取得するようTSMCに要求している」との報道、台湾への関税を20％から引き下げる条件として

Desperate measures to save Intel: US reportedly forcing TSMC to buy 49% stake in Intel to secure tariff relief for Taiwan - NotebookCheck.net News https://www.notebookcheck.net/Desperate-measures-to-save-Intel-US-reportedly-forcing-TSMC-to-buy-49-stake-in-Intel-to-secure-tariff-relief-for-Taiwan.1079424.0.html アメリカ政府は7月31日に新たな関税率を発表し、日本に対しては15%の関税が課されることとなりました。関税率はアメリカとの貿易で生じた貿易黒字によって影響を受けており、特にアメリカに対する貿易黒字が大きい台湾には20%の関税が課されることとなっています。

2025年08月06日 13時15分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

