2025年08月06日 11時17分 ソフトウェア

OpenAIがオープンウェイトのAI推論モデル「gpt-oss」を発表、軽量版はノートPCやスマートフォンでも動作可能



OpenAIが、ノートPCでも動作可能な無料のオープンウェイトモデル「gpt-oss」を公開したと2025年8月5日に発表しました。このモデルはOpenAIにとって、2019年に公開されたGPT-2以来のオープンウェイト言語モデルとなります。



gpt-ossには1200億パラメータの「gpt-oss-120b」と200億パラメータの「gpt-oss-20b」という2つのモデルが用意されています。120bモデルは単一のNVIDIA GPU(80GB)で動作し、OpenAIのクローズドモデルであるo4-miniに匹敵する性能を示すとのこと。一方、20bモデルはo3-miniと同等の性能を発揮するとうたわれています。さらに20bモデルはわずか16GBのメモリで実行できるとのことで、ハイエンドなノートPCやスマートフォンなどのモバイルデバイスでも動作可能です。





gpt-ossは、処理に必要なアクティブパラメータ数を削減するMixture-of-Experts(MoE)アーキテクチャを採用しています。総パラメータ数はそれぞれ1170億と210億ですが、トークンごとにアクティブになるパラメータは51億と36億に抑えられており、効率的な推論を可能にしています。加えて、gpt-ossの2モデルはMXFP4でネイティブに数値化されています。これにより、gpt-oss-120bは80GB、gpt-oss-20bは16GBという一般的なハードウェアのメモリ容量で動作することが可能になっています。



また、最大128kという長いコンテキスト長をネイティブにサポートしており、「OpenAI o4-mini」および「GPT-4o」で使われているトークナイザー「o200k_harmony」も併せてオープンソース化されました。



gpt-oss-120bは、特に健康や数学といった専門的な分野において、既存のクローズドモデルであるo4-miniに匹敵、あるいはそれを超える能力を示しているとOpenAIは報告しています。



健康関連の質問応答能力を測るベンチマークのHealthBenchでは、「現実的な健康に関する会話(Realistic health conversation)」をシミュレートした評価ではgpt-oss-120bが57.6%のスコアを記録し、o4-miniの約50%を上回りました。さらに、より難易度の高い「挑戦的な健康に関する会話(Challenging health conversation)」を評価するHealthBench Hardにおいても、そのスコアは30%に達し、o4-miniの17.5%を大きく上回る結果となっています。





また、競技数学の能力を測るベンチマークのAIMEでは、gpt-oss-120bがAIME 2024および2025においてo4-miniよりも優れたパフォーマンスを発揮しています。





gpt-ossは複雑な推論タスク、ウェブ検索、コーディング、さらにはエージェントの操作まで幅広い能力を備えているとOpenAIはアピール。また、OpenAIのResponses APIと互換性があり、「reasoning_effort」という設定を調整することで、開発者はレイテンシとパフォーマンスのバランスを取ることが可能です。



特徴的なのは、モデルが答えを導き出すまでの思考の連鎖(CoT)が可視化されている点です。これにより、モデルの誤動作や不正利用を監視しやすくなります。OpenAIはこのCoTを直接監督しない方針を採っており、開発者や研究者が独自の監視システムを研究・実装する機会を提供したいとしています。





さらに、OpenAIはgpt-ossがこれまでで最も厳格にテストされたモデルだと強調しています。サイバーセキュリティや生物兵器といった分野でのリスクについて外部の専門企業による評価を受けたほか、事前学習データから化学・生物・放射線・核(CBRN)に関連する有害な情報が排除されています。また、事後学習においては、熟慮的アライメントと指示階層を用いて、モデルに安全でないプロンプトを拒否し、プロンプトインジェクションを防ぐように学習させているとのこと。



さらに、悪意のあるユーザーがモデルを危険な目的にファインチューニングする可能性を想定し、専門性の高いデータセットを用いてそのような試みに対する耐性がテストされています。OpenAIは、安全なエコシステム構築への貢献として、新たな安全上の問題を特定することを目的とした、賞金総額50万ドル(約7500万円)のRed Teaming Challengeを開催することも明らかにしました。



gpt-ossはApache 2.0ライセンスの下でリリースされ、商用目的での改変も広く許可されています。Hugging Face、Databricks、Azure、AWSといった主要なプラットフォームを通じて誰でも無料でダウンロードできるほか、MicrosoftはWindowsデバイスに最適化されたバージョンをONNX Runtimeを通じて提供することを発表しています。さらにgpt-ossは、NVIDIA、AMD、GroqといったハードウェアメーカーやvLLM、Ollamaなどの多くのプラットフォームとも提携し、幅広い環境での利用をサポートしています。



これまでサム・アルトマンCEOは安全性の懸念を理由にオープンウェイトモデルのリリースに慎重な姿勢を示していましたが、低コストと高いカスタマイズ性を求める開発者の間でオープンモデルの需要が高まっていました。共同創業者のグレッグ・ブロックマン氏は「アクセスの障壁を下げれば、イノベーションは加速するものです。開発者や企業にハッキングの機会を与えれば、きっと驚くべきことを実現するでしょう」と述べ、今回のリリースへの期待を語っています。