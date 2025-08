商用利用可能なスタジオ級サウンドを生成できる「Eleven Music」をElevenLabsが発表

Eleven Music is Here | ElevenLabs https://elevenlabs.io/ja/blog/eleven-music-is-here Eleven Musicはシンプルなプロンプトから曲を生成できるAIエージェントで、料金プランや用途にもよりますが、ポッドキャストやテレビ、映画、ゲーム、広告などで商用利用が可能です。 公式ブログ では、実際にプロンプトからEleven Musicで作成した音楽を聞くことができます。プロンプトには「Jポップ」「アップテンポ」といった音楽のジャンルや、「ノスタルジックな感覚」「映画のようなサウンドデザイン」といった曲の雰囲気、「若い女性によるボーカル」「長いギターソロ」のようにボーカルの有無や楽器の種類などが含まれています。

2025年08月06日 11時40分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1e_dh

