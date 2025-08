2025年08月04日 12時00分 サイエンス

放射性物質を含むハチの巣が核廃棄物保管所で見つかる



サウスカロライナ州エイケン近郊にある放射性核廃棄物保管所付近で、放射性物質を含むハチの巣が見つかっていたことが分かりました。施設従業員による定期チェックで見つかったもので、すでに巣は取り除かれて処理されています。



EM-SR--SRMC-FTANK-2025-0003

https://orpspublic.doe.gov/orps/reports/displayReport2.asp?crypt=%87%C3%95%9Ba%8Evjtc%90



Radioactive wasps removed from Savannah River Site tank farm

https://www.postandcourier.com/aikenstandard/news/local/srs-radioactive-wasp-nest/article_fdb8835c-ff6e-42d9-9b07-6f4eb62eac5a.html





Radioactive wasp nest found at site where US once made nuclear bombs | AP News

https://apnews.com/article/radioactive-wasp-nest-savannah-river-site-701e791404f73f1ba7720ac3637977d6





Radioactive wasp nest discovered at nuclear waste storage site in South Carolina | South Carolina | The Guardian

https://www.theguardian.com/us-news/2025/jul/31/radioactive-wasps-south-carolina-nuclear-waste



エイケン近郊にある「サバンナ・リバー・サイト」は、かつては核兵器の部品を製造していて、今は放射性核廃棄物の保管所となっています。報告によると、2025年7月3日、敷地内の定期巡回を行っていた従業員が、液体核廃棄物を貯蔵する「タンク17」の近くの支柱でハチの巣を見つけたとのこと。







