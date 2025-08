千葉県産八千代黒牛使用のパティがもはや単品ハンバーグを食べる満足感の「ヤチクロバーガー」を食べてきた

・関連記事

バンズからはみ出す一枚肉のチキンパティが食べごたえ十分なバーガーキングの「スモーキーフライドチキンバーガーズ」3種類を食べてきた - GIGAZINE



焼きトマトと肉の相性が抜群な「国産夏野菜のチリトマトクラシックバーガー」&「国産夏野菜のバジルチキンバーガー」をフレッシュネスバーガーで食べてきた - GIGAZINE



「喫茶 高畑勲展」でタヌキたちが気に入ったハンバーガーなど高畑勲作品にインスパイアされたコラボフードを食べてきた - GIGAZINE



2025年08月02日 23時10分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Patty made with Yachiyo Black Beef from ….