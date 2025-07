「ペンタゴンへのピザ配達数が増えると軍事作戦が実行される前兆」という説が本当かどうか観察できる「Pentagon Pizza Index」

・関連記事

ピザにうっかり大麻の有効成分「THC」が混入して幼児を含む85人が集団中毒になってしまう - GIGAZINE



ピザがおいしいのには科学的な理由がある - GIGAZINE



数学者が発明した「ピザを平等に食べやすくカットする方法」 - GIGAZINE



ピザ作りにAIとロボットの技術が導入されつつある - GIGAZINE



「自分の店のピザを1枚注文するたびに900円丸もうけできる」という錬金術が爆誕、その原因とは? - GIGAZINE



ドミノ・ピザはいかにして世界最大のピザチェーンになったのか? - GIGAZINE



OpenAIがペンタゴンと約290億円の契約を結んだことを発表 - GIGAZINE



UFOと遭遇した人がやけどや「原因不明の妊娠」を訴えていたことがペンタゴンの資料により判明 - GIGAZINE



「ペンタゴン近くで爆発」というフェイク画像がTwitter認証済みアカウントに拡散され株式市場が混乱 - GIGAZINE



2025年08月01日 07時00分00秒 in ネットサービス, 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article 'Pentagon Pizza Index' that allows you t….