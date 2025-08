ゲームやマンガなどを銀行やクレジットカード会社が勝手に規制するのをやめさせる「公正な銀行アクセス法」案とは？

オンラインでのデジタルコンテンツ販売においてクレジットカードは重要な決済手段ですが、VisaやMastercardなどの決済カードネットワークが性的や暴力的な内容を含むコンテンツを配信するプラットフォームに圧力をかけて規制を強制したことが問題となり、日本だけではなく海外でも批判の声が上がっています。こうした流れの中で、2025年2月に提出された「 Fair Access to Banking Act(公正な銀行取引へのアクセス法) 」案について、インターネットにおける権利保障を訴える団体・U.S. Internet Preservation Society(USIPS)が解説をしています。 Fair Access to Banking | USIPS https://usips.org/blog/2025/07/fair-access-to-banking/ S.401 - 119th Congress (2025-2026): Fair Access to Banking Act | Congress.gov | Library of Congress https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/401 2025年7月中旬、反ポルノ団体・Collective Shoutが、VisaやPayPal、Mastercardなどの決済プラットフォームに対して「SteamやItch.ioでは過激なアダルトゲームが配信されている」と批判したことを受けて、SteamやItch.ioで突如大量のアダルトゲームがプラットフォーム上から削除されました。しかし、明確にどういった種類のアダルトゲームが規制の対象となるかは明記されておらず、決済プラットフォームがノーと言えばすべてのコンテンツが配信不能になってしまうとして、ゲーマーからは不満の声が上がっています。 Steamが大量のアダルトゲームを削除したのち反ポルノ団体が「小児性愛ゲーマーへの勝利」を宣言、日本のX(旧Twitter)でも「ゲーマー激怒」がトレンド入り - GIGAZINE

・関連記事

アダルトムービー世界最大手「Pornhub」への決済をMastercardとVisaが停止、児童の性的虐待コンテンツ疑惑で - GIGAZINE



Pornhubに対するVisaとMastercardの決済停止処分は「事実上の検閲」にあたるという指摘、決済停止によるセックスワーカーの困窮を懸念する声も - GIGAZINE



SteamとItch.ioに圧力をかけてアダルトゲーム規制を強行したクレジットカード会社に対してゲーマーから抗議の電話やメールが殺到 - GIGAZINE



大手アダルト動画サイトのPornhubがフランスから撤退して30分でVPNサービスの登録者数が1000%増加、TikTokのアメリカ撤退時より凄まじい数字 - GIGAZINE



SNSのせいで自警団運動「小児性愛者狩り」が過激化、覆面で73歳男性をハンマーで殴り血まみれにして金品を強奪する動画を配信、さらにクレカ情報を撮影して数千人のフォロワーと共有 - GIGAZINE



「VisaはPornhubによる児童性的虐待コンテンツの収益化を支援したと推測可能」と連邦判事が裁定、Visaは訴訟に直面することに - GIGAZINE



「OnlyFans」を始めとする性的なプラットフォームに金融機関が与える影響とは? - GIGAZINE

2025年08月01日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article What is the 'Fair Banking Access Act' pr….