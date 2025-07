ChatGPTに宿題の手伝いや学習の補助が可能な「学習モード」が追加されたので使ってみた、答えをすぐ言わずにユーザーの成長を手助けしてくれる

・関連記事

ChatGPTは毎日25億件以上の入力を処理していることが判明 - GIGAZINE



OpenAIがChatGPTエージェントをリリース、ブラウザやAPIを駆使して複雑なタスクを複数ステップで実行可能 - GIGAZINE



OpenAIが買収を狙っていたAIスタートアップのWindsurfがGoogleと3500億円超の契約を締結、CEO・共同創設者・研究開発チームのメンバーがGoogle DeepMindに移籍 - GIGAZINE



DeepSeekよりも安価に高性能のAIを使用できるオープンソースモデル「GLM-4.5」を中国のAI企業がリリース - GIGAZINE



オープンソースのAIモデル「Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507」が公開され主要ベンチマークでOpenAIやGoogleのAIモデルを上回るパフォーマンスを叩き出す - GIGAZINE



OpenAIが次世代AIの「GPT-5」を2025年8月にリリースか - GIGAZINE



Metaが新設のAI研究部門「Meta Superintelligence Labs(MSL)」の主任科学者に元OpenAIのシェンジア・ジャオ氏を任命 - GIGAZINE



2025年07月30日 10時40分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article ChatGPT has added a 'learning mode' that….