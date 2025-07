Photoshopに生成AIを使った新しい画像編集機能が追加、最大8メガピクセルまで高画質化する「生成アップスケール」機能や数クリックで自然な合成を可能にする「調和」機能など

Adobeが画像編集ソフト・ Photoshop の7月期アップデートを発表し、生成AIを使って画像を最大8メガピクセルまで高画質化できる「生成アップスケール」機能や画像オブジェクトを分析して自動調整する「調和」機能などの新機能を導入したと発表しました。 Powerful new Photoshop innovations for creators and creative pros | Adobe Blog https://blog.adobe.com/en/publish/2025/07/29/powerful-new-photoshop-innovations-creators-creative-pros 「生成アップスケール」機能はデスクトップ版とウェブ版のPhotoshopにベータ版として搭載されました。生成アップスケール機能を使うことで、画像の鮮明さを損なうことなく、最大8メガピクセルの高品質な解像度向上を実現するとのこと。

・関連記事

ついにAndroid版Photoshopのベータ版が登場、無料でAIによる画像生成やレイヤー編集を利用可能 - GIGAZINE



AdobeがついにiOS向けPhotoshopをリリース、PC向けと同様のAIツールを無料で利用可能、Android版は2025年内登場予定 - GIGAZINE



Adobe Photoshopの編集作業を複数人で同時実行できる「ライブ共同編集」が登場 - GIGAZINE



Photoshopで簡単に背景を除去する「Distraction Removal」やIllustratorで画像をベクター化する「Enhanced Image Trace」など便利な新機能をAdobeが発表 - GIGAZINE



Linux上でPhotoshop 2024を動かしてみた - GIGAZINE



Adobeが生成AI搭載の音楽版Photoshop「Project Music GenAI Control」を発表 - GIGAZINE

2025年07月30日 12時25分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article New image editing features using generat….