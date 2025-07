ワンパンマンより「布の表現と表情が秀逸な戦慄のタツマキ」＆「筋肉がカッコよすぎるぷりぷりプリズナー」が立体化してワンフェス会場に登場

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2025[夏]全記事一覧まとめ - GIGAZINE



「趣味でヒーローをやっている者だ」&マジ殴りモード、まさに両極のワンパンマン「サイタマ」フィギュア - GIGAZINE



「ワンパンマン」サイタマが正義を執行するべく全身フル可動のfigma化 - GIGAZINE



2025年07月27日 19時24分00秒 in 取材, マンガ, アニメ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article From One Punch Man, 'Tatsumaki the Terri….