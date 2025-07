集中できず思考がさまよってしまう「マインドワンダリング」に陥りやすい人はスマートフォンの使用頻度が高いという研究結果

Spontaneous mind wandering linked to heavier social smartphone use https://www.psypost.org/spontaneous-mind-wandering-linked-to-heavier-social-smartphone-use/ 「マインドワンダリングを経験することが多い人は、スマートフォンの使用頻度も高い」という傾向は、過去の研究でも示されていましたが、過去の研究はアンケート調査のみに基づくものでした。そのためウェイン州立大学の研究者らは、客観的に記録されたスマートフォンの使用状況を用いて、マインドワンダリングとスマートフォンの使用頻度との関連について詳細な調査を行いました。 研究では、アメリカの学部生188名を対象にオンライン調査を実施しました。参加者は全員がiPhoneユーザーであり、iPhoneの「スクリーンタイム」機能により週ごとにどれだけスマートフォンを使用しているかというデータが収集されました。なお、調査は新型コロナウイルスが流行していた期間に実施されており、それ以外の時期と比べてスマートフォンの使用時間が高くなっている可能性があります。

マインドワンダリング とは、「単純作業をしていたら関係ない思考にふけって手が止まってしまっていた」「本を読んでいるのに他のことを考えて、しばらく内容が頭に入っていなくて数ページ戻って読み直す」というように、現在取り掛かっているタスクとは無関係な思考が発生して注意散漫になる状態を指します。アメリカのウェイン州立大学の心理学研究者らが発表した論文では、マインドワンダリングを頻繁に経験する人は、スマートフォンを使用する頻度が高いということが判明しました。 Spontaneous Mind Wandering and Smartphone Use - Lara L. Jones, Gregory A. Norville, Zachary I. Wunder, 2025 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00332941251330555

2025年07月27日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

