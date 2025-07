DEATH STRANDINGのリバーストライクを完全再現してしまった猛者が現る、公道走行可能でタイヤが摩耗し自然のエイジングが超クール

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2025[夏]全記事一覧まとめ - GIGAZINE



未来を背負って運ぶ小島秀夫監督最新作「Death Stranding(デス・ストランディング)」は圧倒的な没入感の映画とゲームの融合 - GIGAZINE



「デス・ストランディング」の世界観そのものとなったマッツ・ミケルセン「クリフ」1/2フィギュアの異常な存在感が圧倒的 - GIGAZINE



小島秀夫監督最新作「デス・ストランディング」のノーマン・リーダス演じるサムがゲームより一足先に立体化 - GIGAZINE



DEATH STRANDINGの実写映画がコジプロとA24で共同製作決定、コジプロは「第二フェーズ」へ - GIGAZINE



コジマプロダクションのシンボルキャラ「ルーデンス」がなぜか美少女化、1/12可動式フィギュアに - GIGAZINE



2025年07月27日 13時45分00秒 in 取材, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article A brave soul has appeared who has perfec….