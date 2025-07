2025年07月25日 10時31分 ネットサービス

Googleの短縮URL「goo.gl」は8月に機能しなくなる



GoogleはURL短縮サービスの「Google URL Shortener」を提供してきましたが、このサービスで作成された「goo.gl」というドメインの短縮URLが2025年8月に機能しなくなります。



Google’s shortened goo.gl links will stop working next month | The Verge

https://www.theverge.com/news/713125/google-url-shortener-links-shutdown-deadline





Googleは2009年からURL短縮サービスの「Google URL Shortener」を提供してきましたが、これは2019年3月末でサービスを終了しました。Google URL Shortenerで短縮されたURLのドメインは、「goo.gl」になるのが特徴です。この「goo.gl」が2025年8月25日以降応答を返さなくなることが、2024年7月に発表されました。



GoogleのURL短縮サービス「URL Shortener」で作成したリンクが2025年8月25日をもって利用不可に - GIGAZINE





2024年8月23日以降、「goo.gl」リンクを開くと、目的のページが開かれる前に一定の割合で以下のようなインタースティシャルページが表示されるようになりました。このインタースティシャルページの表示割合はサービス終了が近づくにつれて増加しています。



なお、インタースティシャルページの表示によって利用できなくなるユースケースがある場合、既存の「goo.gl」リンクにクエリパラメーター「si=1」を追加することで、インタースティシャルページの表示を抑制可能です。





「goo.gl」終了まであと1カ月となったため、まだURLを別の短縮サービスに移行していない場合は、直ちに対応する必要があります。



なお、「goo.gl」終了が間近に迫っていることを報じたThe Vergeの記事には、「GoogleがURL短縮サービスを運営するのにそれほどコストがかかるとは思えませんが、これを廃止すると計り知れないほど大量のリンクが機能しなくなるでしょう。インターネットは長期的に何かを運営することに興味を示さない民営サービスではなく、公共事業として運営されるべきです」というGoogleに批判的なコメントがある一方で、「2019年に閉鎖され、5年以上にわたってユーザーにサービス終了を警告し続けてきたのだから、妥当に思える」というGoogleの対応は真摯なものであったという意見もありました。