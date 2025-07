【大阪・関西万博】ついにオープンしたネパールパビリオンで各種ネパール料理を食べてきたよレポート、「パラタを茹でる」という名前の謎料理の味はいかに

・関連記事

無事に完成した万博のインドパビリオンで非常にハイレベルなインド料理を食べてきた - GIGAZINE



大阪・関西万博でマレーシアのご当地料理を食べてみた、日本では見かけない料理を食べる絶好のチャンス - GIGAZINE



モチッとした皮にパクチーたっぷりのタネが包まれたネパール風蒸し餃子「モモ」の作り方 - GIGAZINE



豆のうまみたっぷりのスープが食欲を増進させるネパール食堂バルピパルのダルバートを食べてきた - GIGAZINE



ネパール料理の代表的存在でカレーとは微妙に異なる「ダルバート」が食べられる「ダルバート食堂 ムスタンタカリチューロ」に行ってきた - GIGAZINE



遠くヒマラヤの山並みを一望できるネパール・チャンドラギリのロープウェイに乗ってきた - GIGAZINE



「ヨーグルトの王様」ことネパールの古都バクタプル名物「ズーズーダウ」を食べに行ってきた - GIGAZINE



エベレストに上る朝日を見るためサガルマータハイウェイを越えて「Himali Home Stay」に泊まってきた - GIGAZINE



充実の朝食とWi-Fiで快適なネパール旅を支えてくれたタメル地区中心部のホテル「Hotel Holy Himalaya」はこんなところ - GIGAZINE



再訪したいと素直に思った東アジアと南アジアが交差するネパールという国が面白い - GIGAZINE



ネパール大地震で多くの建物が倒壊したカトマンズ市街を歩いてみて - GIGAZINE



新年を西暦よりも2ヶ月早くネパールで迎えてみた - GIGAZINE



2025年07月24日 22時00分00秒 in 取材, 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article [Osaka Kansai Expo] We tried various Nep….