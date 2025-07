YouTubeが中国やロシアに関連する1万以上のプロパガンダアカウントを削除

YouTube wipes out propaganda channels linked to China, Russia, others https://www.cnbc.com/2025/07/21/youtube-channels-propaganda-china-russia.html Googleによると、期間中に確認しただけでも中国に関連するYouTubeチャンネルが7700以上、ロシアに関連するチャンネルが2000以上あったとのこと。それぞれ自国の政府を支持し、西側諸国を批判する内容を含んでいたそうです。

・関連記事

Google従業員がイスラエルとの協力に抗議し逮捕される - GIGAZINE



Googleがイスラエルのクラウド契約を非難する抗議活動に参加した従業員約20名をさらに解雇、抗議活動で解雇された従業員は合計で50人以上に - GIGAZINE



Metaがロシアメディアの「RT」をBAN、バイデン政権が「RTはロシアの諜報機関の手先」と非難したことを受けて - GIGAZINE



Googleなど50以上のプラットフォームで実行される中国政府最大の偽情報キャンペーン「Spamouflage Dragon」、中国の政策を推進して反体制派を批判する恐るべき実態 - GIGAZINE



100人以上のBBC職員が「親イスラエルの報道を強いられている」と衝撃的な内容を告発 - GIGAZINE





2025年07月22日 10時56分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article YouTube removes over 10,000 China and Ru….