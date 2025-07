リコールされたAnkerのモバイルバッテリーにどんな問題があったのかをCTスキャンで調査した結果とは？

モバイルバッテリーメーカーのAnkerは、2016年から2022年に販売されたモバイルバッテリー「 PowerCore 10000 (モデル:A1263)」をアメリカで自主回収することを2025年6月に 発表 しました。このPowerCore 10000にどんな問題があったのかを、非破壊検査装置を開発するlumafieldがCTスキャンを使って調査しました。 What Went Wrong Inside These Recalled Power Banks? https://www.lumafield.com/article/what-went-wrong-inside-these-recalled-power-banks Recalled Anker Lithium-Ion Power Bank https://voyager.lumafield.com/project/fd056b32-89ac-448c-864c-92cfe535497f lumafieldはまず、バッテリーセルを比較調査しています。PowerCore 10000には18650リチウムイオンバッテリーセルが3つ内蔵されており、調査対象となった5台の少なくとも2つの異なるサプライヤーのバッテリーセルが使われていました。調査対象の5台のうち、3台がリコール対象だったのですが、そのうちの1台には他の4台とは異なる2つの特徴があったとのこと。 その1台のバッテリーには、中心部が凹んでコアが崩壊するのを防ぐためのマンドレル(芯金)と呼ばれる補強材が使用されていました。

・関連記事

AppleのAirPods Proの本物と偽造品をCTスキャンするとニセモノがいかに粗悪かがよくわかる - GIGAZINE



さまざまなUSB-Cコネクタをスキャンして違いを検証、Appleの1万円超え純正ケーブルと安価なケーブルではどんな違いがあるのか - GIGAZINE



Apple Vision Pro・Meta Quest 3・Quest ProをCTスキャンして比較することで見えるAppleとMetaの設計思想の違いとは? - GIGAZINE



ハインツのトマトケチャップのフタに隠された秘密とは? - GIGAZINE



スマートホームの室温調節器を各世代ごとにCTスキャンしてみた結果とは? - GIGAZINE

2025年07月22日 12時00分00秒 in ハードウェア, 無料メンバー, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article What were the results of a CT scan that ….