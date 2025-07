平沢進の配信映像コンテンツ「亜種音TV」最終回公開、販売自体も2025年8月末で終了

第2期は以下5作品。おおむね2005年上半期配信分です。 ・Vol.06: ICE-9 #1 (2005.02.14) ・Vol.07: 筑波研究学園都市の謎 (2005.04.15) ・Vol.08: 消える音楽とスロー・ライフの量産機械 [前編] (2005.05.13) ・Vol.09: 消える音楽とスロー・ライフの量産機械 [後編] (2005.06.10) ・Vol.10: The Kingdom of SP-2 (2005.07.10) 亜種音TV 第2期 [AT-00002] - 1,528円 : TESLAKITE ONLINE SHOP : SUSUMU HIRASAWA / P-MODEL CD,GOODS,MP3 https://shop.teslakite.com/index.php?main_page=product_info&cPath=32_35&products_id=296

公式オンラインショップのTESLAKITE ONLINE SHOPでは、これまでの配信分を第1期~第4期に分けて販売しています。 第1期は以下5作品、すべて2004年配信分です。 ・Vol.01: 平沢が目撃した老人の神業とは (2004.06.04) ・Vol.02: 亞種音培養実験に関する8つの質問 〜P-MODELは再開するのか? (2004.06.30) ・Vol.03: 警報!? MONSTER A GO GO マンバの逆襲! (2004.07.23) ・Vol.04: ウドンさんとスヴィシャイさん (2004.10.01) ・Vol.05: 2004年の知られざる出来事 (2004.12.26) 亜種音TV 第1期 [AT-00001] - 1,528円 : TESLAKITE ONLINE SHOP : SUSUMU HIRASAWA / P-MODEL CD,GOODS,MP3 https://shop.teslakite.com/index.php?main_page=product_info&cPath=32_35&products_id=295

・関連記事

2025年07月21日 18時50分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logc_nt

