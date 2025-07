Mistral AIが文字起こし可能な音声認識オープンモデル「Voxtral」をリリース

フランスのAI企業・Mistral AIが、音声認識オープンモデル「 Voxtral 」を発表しました。同社は、Voxtralを「実際に現場で使える音声インテリジェンス」を展開できる初のオープンモデルとしてアピールしています。 Voxtral | Mistral AI https://mistral.ai/news/voxtral Mistral releases Voxtral, its first open source AI audio model | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/07/16/mistral-releases-voxtral-its-first-open-source-ai-audio-model/ Mistral AIは「これまで開発者は、文字起こしの精度が低く、文脈理解も不十分な安価なオープンソースシステムと、高機能だが高価で展開の自由度が低いクローズドなAPIとの間で、難しい選択を迫られてきました」と述べています。MistralはVoxtralを「本番環境で真に使える音声インテリジェンス」を展開できる初のオープンモデルとして位置づけており、同等の性能を持つソリューションの半額以下という手頃な価格で、この問題を解決するとしています。

・関連記事

無料でOpenAIの「Whisper」を使って録音ファイルから音声認識で文字おこしする方法まとめ - GIGAZINE



Mistral AIが同社初の推論モデル「Magistral」を発表、専門分野の深掘りに対応してステップ推論に特化 - GIGAZINE



Mistral AIがローカル環境で動作する小型で高性能なエージェント型コーディングAI「Devstral」を発表 - GIGAZINE



OpenAIの文字起こしAPIは音声データを2倍速か3倍速にすると安く使える - GIGAZINE



Appleの新しい文字起こしAPI「SpeechAnalyzer」がスピードテストでOpenAIのWhisperを圧倒 - GIGAZINE



MozillaがOpenAIのWhisperベースの高性能文字起こしAI「Whisperfile」を開発中 - GIGAZINE

2025年07月16日 10時57分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Mistral AI releases 'Voxtral', an open-s….