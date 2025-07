2025年07月16日 12時25分 ハードウェア

Intel第8~11世代CPU&GIGABYTE製マザーボードの組み合わせに不具合発生の可能性あり、修正パッチが配布される



Intel第8~11世代CPU向けチップセットを搭載した古いGIGABYTE製マザーボードにメモリ破損の脆弱(ぜいじゃく)性があることが分かり、GIGABYTEが修正パッチを配布しました。該当するマザーボードを所持している人はBIOSアップデートが推奨されています。



Multiple SMM memory corruption vulnerabilities in SMM module | Security & Technical Advisory - GIGABYTE Global

If you're using an Intel 8–11th Gen CPU with a Gigabyte motherboard, update your BIOS to protect from a newly discovered vulnerability | PC Gamer

GIGABYTEによると、GIGABYTEまたはAORUSブランドで発売された一部のマザーボードで使用されているシステム管理モード(SMM)モジュール内に、複数のメモリ破損の脆弱性が存在するとのこと。これらの脆弱性が悪用されると、ローカルアクセス権限を持つ攻撃者が、高権限のSMM環境内で権限を昇格させたり、任意のコードを実行したりする可能性があります。





該当するIntelプラットフォームとBIOSアップデートのリリーススケジュールは以下の通りです。これらのチップセットを搭載したGIGABYTEまたはAORUSブランドのマザーボードは、BIOSアップデートが推奨されています。





プラットフォーム BIOSアップデート リリーススケジュール Intel H110 2025年6月 Intel Z170, H170, B150, Q170 サポート終了 Intel Z270, H270, B250, Q270 サポート終了 Intel Z370, B365 サポート終了 Intel Z390, H310, B360, Q370, C246 2025年6月 Intel Z490, H470. H410, W480 2025年6月 Intel Z590, B560. H510, Q570 2025年6月



上記チップセットはIntel第8~11世代CPU向けに作られたものです。この世代のCPUを使っている人は確認が推奨されます。大抵のマザーボードは搭載するチップセットを明らかにしているので、購入履歴等から確認してください。



