焼きトマトと肉の相性が抜群な「国産夏野菜のチリトマトクラシックバーガー」＆「国産夏野菜のバジルチキンバーガー」をフレッシュネスバーガーで食べてきた

・関連記事

フレッシュネスバーガーの新作メニュー先行レビュー、大量のパクチーと揚げたてチキンを挟んだ「パクチーチキンバーガー バインミー」&「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」を試食してみた - GIGAZINE



日本相撲協会公認のバーガーキング新作「BABY BODY BURGER」は「肉と肉が、ぶつかり稽古」のキャッチコピーも納得の肉まみれバーガーでした - GIGAZINE



吉野家初の麺メニュー「牛玉スタミナまぜそば」は一体どんな味なのか?実際に食べてきたよレビュー - GIGAZINE



北海道産原料使用にこだわった日本ハム「シャウエッセン 北海道 プレミアム」を通常のシャウエッセンと食べ比べてみた - GIGAZINE



「辛さ50%オフ」なのにそれでも辛い「ペヤング 獄激辛やきそば 辛さ50%オフ」試食レビュー、油断禁物めちゃくちゃ辛い - GIGAZINE



2025年07月16日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article I have eaten the 'Domestic Summer Vegeta….