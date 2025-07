AIデイープフェイクを用いた「実在の人物を簡単にヌード化するサービス」が数億円規模の稼ぎを得ている

AIを用いて動画や写真に含まれる人物の顔や体を別人のものに置き換える技術は「デイープフェイク」と呼ばれており、ポルノコンテンツの生成や政治的扇動コンテンツの作成などに悪用されています。中でもデイープフェイクを用いてポルノコンテンツを生成するウェブサービスはかなりのユーザー数を抱えており、収益は数億円規模に達しているそうです。 AI Nudifiers continue to reach millions and make millions https://indicator.media/p/ai-nudifiers-continue-to-reach-millions-and-make-millions デイープフェイク技術が登場したばかりの頃は少数のユーザーが個人的にフェイクポルノを生成している程度でしたが、近年ではフェイクポルノを投稿して収益化できるウェブサービスや、簡単なユーザーインターフェースで誰でもフェイクポルノを生成できるようにしたウェブサービスなどが複数登場しています。それらのウェブサービスは数多くのユーザーを抱えており、例えば2025年5月に閉鎖を発表した「Mr.Deepfakes」には2018年2月から2024年12月までに5万8123本の動画がアップロードされ、累計で20億回以上閲覧されていたことが明らかになっています。 インターネット最大のディープフェイクポルノサイト「Mr.Deepfakes」が永久閉鎖 - GIGAZINE

