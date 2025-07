無料で使えるGoogleのAI情報収集アプリ「NotebookLM」にシェイクスピア全集や大企業の決算報告などオススメ情報源をまとめた「Featured notebooks」が追加＆ノートブック公開機能も登場

「 NotebookLM 」はGoogleが無料で公開しているウェブアプリで、ウェブページやYouTubeの動画などインターネット上に存在する各種情報を情報ソースとして登録し、AIを用いて要約したり情報ソースに関連する質問に答えさせたりできます。そんなNotebookLMに厳選された情報ソースをあらかじめ登録した「 Featured notebooks 」が追加されました。 NotebookLM introduces curated featured notebooks with partners https://blog.google/technology/google-labs/notebooklm-featured-notebooks/ NotebookLMは任意の情報ソースを登録して自分専用のAIチャットボットとして使えるウェブアプリです。例えば「ソフトウェアのドキュメントを読み込ませて、使い方を尋ねる」「興味深い分野の論文を複数本登録して、内容をまとめさせる」といった使い方が可能。また、YouTube動画の読み込みにも対応しており、「長い動画の重要な部分だけを短い文章にまとめさせる」という操作もできます。NotebookLMでYouTubeの要約を実行する手順は、以下の記事に詳しくまとめています。 ダラダラ長いYouTube動画をGoogleの無料AIノート「NotebookLM」でサクッと要約して短時間で理解可能にする方法&「ながら聞き」できる音声ポッドキャストの生成方法 - GIGAZINE

2025年07月15日 11時54分00秒 in ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

