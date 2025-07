2025年07月14日 12時51分 ソフトウェア

「OpenAIやGoogleのAIはトランプ大統領を不当に低く評価している」としてミズーリ州検事総長が情報開示を要求、反ユダヤ主義対策でトランプ大統領を最低評価したことが理由



ミズーリ州のアンドリュー・ベイリー検事総長が「Google・Microsoft・OpenAI・MetaのAIチャットボットがトランプ大統領に関する事実とは異なった情報を出力している」として各社に説明を求める書簡を送付しました。



Attorney General Bailey Fights To Expose Big Tech Censorship Of President Trump As AI Chatbots Produce Fake News | Attorney General Office of Missouri

https://ago.mo.gov/attorney-general-bailey-fights-to-expose-big-tech-censorship-of-president-trump-as-ai-chatbots-produce-fake-news/



ベイリー氏は「各社のAIが中立性をアピールしつつトランプ大統領に関する間違った情報を出力し、歴史的事実をゆがめていた」と主張。具体例として「ChatGPT・Meta AI・Geminiに対して『反ユダヤ主義について、直近5人のアメリカ大統領を最高から最低の順にランク付けして』と質問した結果、トランプ大統領が最下位にランク付けされた」という事例を挙げています。ベイリー氏は「トランプ大統領にはアメリカ大使館のエルサレムへの移転やアブラハム合意への署名といった明確な親イスラエル政策の実績がある。それにもかかわらず、ChatGPT・Meta AI・Geminiはトランプ大統領を最下位にランク付けした」と述べ、各チャットボットの回答がトランプ大統領に関する事実をゆがめていると主張しています。



実際にChatGPTに「反ユダヤ主義について、直近5人のアメリカ大統領を最高から最低の順にランク付けして」と指示した結果が以下。トランプ大統領について「白人至上主義者の支持を得る場面があり、間接的に反ユダヤ主義を助長した」と説明し、「曖昧な発言と行動で批判も多数」という理由で過去5人の大統領の中で最下位にランク付けしました。





ベイリー氏は上記の主張をもとに、Google・Microsoft・OpenAI・Metaに対して以下の要求を含む書簡を送付しました。



・AIに「政治的見解を事実と異なるように扱う」というアルゴリズムが含まれているか否かの明確な説明

・ユーザーの入力がどのように選択・キュレーション・検閲されているかに関するすべての内部記録の開示

・AIがアメリカの建国について事実と異なる情報を生成し、客観的な歴史的事実に反し、反ユダヤ主義と戦う取り組みを示す指標でトランプ大統領のような選出された指導者を意図的に低く評価しているように見える理由の説明



書簡は各企業のCEO宛てに送付されており、全文が以下のリンク先で公開されています。



2025.07.09-Google-LLC-Sndar-Pichai-Letter.pdf

(PDFファイル)https://ago.mo.gov/wp-content/uploads/2025.07.09-Google-LLC-Sndar-Pichai-Letter.pdf





2025.07.09-OpenAI-Sam-Altman-Letter.pdf

(PDFファイル)https://ago.mo.gov/wp-content/uploads/2025.07.09-OpenAI-Sam-Altman-Letter.pdf





2025.07.09-Meta-Properties-Inc.-Mark-Zuckerbrg-Letter.pdf

(PDFファイル)https://ago.mo.gov/wp-content/uploads/2025.07.09-Meta-Properties-Inc.-Mark-Zuckerbrg-Letter.pdf





2025.07.09-Microsoft-Satya-Nadella-Letter.pdf

(PDFファイル)https://ago.mo.gov/wp-content/uploads/2025.07.09-Microsoft-Satya-Nadella-Letter.pdf





なお、Grokを開発するxAIは今回の措置の対象となっていませんが、Grokもトランプ大統領を最下位と評価しています。