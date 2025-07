なぜ肥満の人に「食べる量を減らして運動を増やせ」とアドバイスしても失敗するのか？肥満危機にどう対処するべきなのか？

肥満の人に向けられるアドバイスとして最も多いのが、「もっと食べる量を減らして、運動を増やしてください」というものです。しかし、こうしたアドバイスは多くの人にとって効果がないだけでなく有害な可能性もあると、イギリスの シェフィールド大学 で栄養学上級講師を務める ルーシー・ニールド 氏らが解説しています。 Obesity care: why “eat less, move more” advice is failing https://theconversation.com/obesity-care-why-eat-less-move-more-advice-is-failing-254628

2025年07月14日 16時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

